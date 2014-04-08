Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187358
ИКТ 14505
Организации 11252
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26508
Персоны 80947
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Thermo Fisher Scientific Invitrogen

Thermo Fisher Scientific - Invitrogen

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
12.02.2009 LIMS-системы: специализированные решения в области промышленной автоматизации 1
12.12.2005 В NASDAQ-100 попали новые ИТ-компании 1
18.12.2002 Qualcomm восполнила вакансию в совете директоров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Thermo Fisher Scientific и организации, системы, технологии, персоны:

Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Renesas Electronics - Intersil 35 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 1
Qualcomm Technologies 1910 1
Synopsys - Синопсис 43 1
Red Hat 1345 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Google LLC 12264 1
Molex 28 1
Nvidia Corp 3737 1
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
QLogic 75 1
Lam Research - Novellus Systems 109 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
CheckFree Holdings 15 1
SAP SE 5432 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
Autodesk 622 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Dassault Systemes 223 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 1
Smurfit-Stone Container 2 1
РусГидро - Ленгидропроект 7 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Expedia Group 135 1
Газпром ПАО 1416 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 83 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 1
Boeing 1017 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Bentley Motors 73 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром трансгаз 154 1
РЖД строй 9 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 888 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7292 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 171 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4515 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1631 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73334 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2954 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 437 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 960 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
OpenAI - ChatGPT 526 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
IBM Maximo Asset Management 54 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 21 1
Kadish Nail - Кэдиш Нейл 1 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
Чимиричкина Мария 30 1
Филиппов Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157018 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53470 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45746 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1209 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51326 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407316, в очереди разбора - 732534.
Создано именных указателей - 187358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще