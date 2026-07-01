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Газпромнефть МНПЗ Московский НПЗ Московский нефтеперерабатывающий завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Газпромнефть МНПЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Greenpeace - Гринпис 130 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Чубайс Анатолий 221 4
|Щербаков Сергей 32 2
|Джаарбеков Станислав 3 2
|Бобров Антон 55 1
|Белевцев Андрей 113 1
|Чумакова Екатерина 1 1
|Смольников Павел 1 1
|Басов Александр 10 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Федоров Валерий 13 1
|Филиппов Антон 4 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
|Курбатов Алексей 1 1
|Блоков Иван 1 1
|Зубер Виталий 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Рейман Леонид 1064 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11538 8
|Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
|Washington Profile 142 2
|Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.