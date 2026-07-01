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Газпромнефть МНПЗ Московский НПЗ Московский нефтеперерабатывающий завод

Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА 1
19.07.2023 На Московском нефтеперерабатывающем заводе построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива 1
01.07.2019 «Корус Консалтинг» внедрил чат-бота в НИПИГАЗ 1
08.10.2018 В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
20.05.2013 ВКС для "Газпромнефть-ОНПЗ": как оптимизировать корпоративные коммуникации за три месяца 1
07.11.2008 Google запустил экологическую карту Москвы 1
06.11.2008 Опубликована экологическая карта Москвы 1
11.09.2007 Оценена степень экологической открытости предприятий России 1
29.07.2005 На рынке штрих-кодирования ожидается бум 1
29.07.2005 На рынке штрих-кодирования ожидается бум 1
17.06.2005 Розетка москвича - оружие массового поражения 1
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах 1
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах 1
27.05.2005 Власти: ядерной аварии в Подмосковье не было 1
27.05.2005 Власти: ядерной аварии в Подмосковье не было 1
26.05.2005 Закон Ома против законов Чубайса 1
26.05.2005 Закон Ома против законов Чубайса 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Газпромнефть МНПЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 505 2
Актион МЦФЭР 56 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1820 2
Dassault Systemes 233 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Promobot - Промобот 166 1
Google LLC 12601 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics 6 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
SAP SE 5575 1
Cisco Systems 5352 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Autodesk 639 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1458 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4870 1
Мосэнерго ПАО 132 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 370 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 3
Газпром ПАО 1483 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 3
Транснефть 335 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 104 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 2
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 2
Щекинская ГРЭС 2 2
ГПБ - Газпромбанк 1260 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 2
Роснефть НК - нефтяная компания 556 2
Газпром нефть 703 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 251 1
Bentley Motors 74 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Газпром трансгаз 157 1
Ямал СПГ 11 1
Micro Capital Group 1 1
РЖД строй 10 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Правительство Москвы - Мосэкомониторинг ГПБУ 1 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 118 1
Boeing 1030 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3826 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2308 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Greenpeace - Гринпис 130 3
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Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
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Washington Profile 142 2
IDC - International Data Corporation 4968 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
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