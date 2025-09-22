Разделы

Элемент ГК Корпорация Роботов Эйдос-Робототехника Eidos Robotics

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics

АО «Эйдос Робототехника» — разработчик и производитель промышленных роботов, роботизированных ячеек, резидент фонда Сколково

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Корпорация Роботов», приобрела 51% российского производителя промышленных роботов АО «Эйдос Робототехника» 1
09.07.2025 «Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве 2
08.10.2018 В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 144 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4357 1
Micro Capital Group 1 1
Газпром ПАО 1388 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
Газпром нефть 654 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 357 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2583 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4800 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5757 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6095 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33080 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12564 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 945 1
Белевцев Андрей 80 1
Смольников Павел 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3124 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5868 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 643 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 1
Spb Startup Day 2 1
