«Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

АО «Корпорация Роботов» (входит в группу компаний «Элемент»), ПАО «КАМАЗ» и АО «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях расширения возможностей использования робототехнических комплексов в автомобилестроении. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Соглашение выражает намерение сторон создать Центр развития роботизации автомобильной промышленности. В его задачи войдут разработка, тестирование и развитие продуктов промышленной робототехники в целях стимулирования внедрения инноваций для дальнейшей автоматизации предприятий автомобильной отрасли.

Приоритетными проектами для Центра станут создание перспективных и коммерчески успешных технологий в области робототехники, расширение возможностей внедрения промышленных роботов в автопроизводстве, а также продвижение перспективных разработок в сфере робототехники на российском и зарубежных рынках.

Соглашение подписали генеральный директор АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев, заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина и генеральный директор АО «Эйдос Робототехника» Антон Сурьянинов.