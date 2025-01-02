Белевцев Андрей
Белевцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 419 5
|Тятюшев Максим 97 5
|Филиппов Денис 54 4
|Ковнир Евгений 75 3
|Ведяхин Александр 131 3
|Путин Владимир 3171 2
|Ханин Александр 49 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Добродеев Борис 95 2
|Корня Алексей 78 2
|Бунина Елена 35 2
|Орешкин Максим 27 2
|Авербах Владимир 126 2
|Кулешов Александр 22 2
|Ларьяновский Александр 10 2
|Гаричев Сергей 2 2
|Терентьева Татьяна 4 2
|Нечаев Константин 3 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Акимов Максим 187 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Шипов Савва 101 1
|Черепенников Антон 83 1
|Бойко Елена 152 1
|Повалко Александр 36 1
|Теплов Олег 30 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Бочаров Олег 28 1
|Евраев Михаил 262 1
|Иванов Андрей 55 1
|Архипов Александр 4 1
|Иванченко Алексей 9 1
|Войнов Юрий 4 1
|Чернер Анатолий 2 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Павленко Анастасия 8 1
|Сорокин Павел 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Fortune Global 100 140 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.