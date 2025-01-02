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Белевцев Андрей



02.01.2025 Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем 1
13.12.2024 Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли 1
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
12.12.2024 У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд 1
12.12.2024 Новый этап в генерации ИИ-видео: Сбербанк представляет обновлённую модель Kandinsky Video 1
27.11.2024 Андрей Белевцев: в Сбербанке начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом 1
25.10.2024 Сбербанк представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого 1
07.10.2024 GigaChat научилась распознавать изображения 1
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 1
03.09.2024 Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу 1
22.07.2024 Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом 1
28.06.2024 Сбербанк: искусственный интеллект становится центральной технологией 1
27.06.2024 Андрей Белевцев: Сбербанк создает собственную среду разработки и исполнения Java-приложений SberJDK 1
27.06.2024 Бизнес сможет создавать ИИ-агентов на базе искусственного интеллекта Сбербанка 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
27.06.2024 ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут 1
14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
07.06.2024 Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта 1
07.06.2024 Сбербанк и СПбГУ договорились готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных 1
06.06.2024 ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах 1
06.06.2024 «Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки 1
06.06.2024 Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов 1
04.06.2024 В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов 1
31.05.2024 Большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества 1
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений 1
23.05.2024 GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа 1
22.05.2024 Андрей Белевцев и Глеб Никитин подписали меморандум о внедрении искусственного интеллекта на портал «Госуслуги» в Нижегородской области 1
22.05.2024 Сбербанк бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky   1
22.05.2024 Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox 1
13.05.2024 Сбербанк надвое разделил свое ИТ-направление, чтобы стать «технологическим лидером» 1
13.05.2024 Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса 1
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S 1
01.03.2024 Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода 1
25.01.2024 SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке 1
27.12.2023 ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам 1
16.10.2023 Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера» 1
26.09.2023 SmartDev-2023: искусственный интеллект Сбера выведет бизнес на новый уровень 1
21.09.2023 Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ» 1
21.09.2023 «Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Белевцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 9
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 8
Yandex - Яндекс 7339 5
Ростелеком 9700 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Telegram Group 1983 4
МегаФон 8804 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Prosci 2 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
GitHub 814 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ИКС 318 1
8213 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Promobot - Промобот 139 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Atlassian 118 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
OpenAI 217 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
Microsoft Corporation 24624 1
Google LLC 11775 1
Adobe Systems 1549 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Oracle Corporation 6687 1
Прогноз 1650 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 56
Газпром нефть 618 10
Газпром ПАО 1342 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Micro Capital Group 1 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Транснефть 299 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 1
Монополия ГК 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Геометрия НПО 140 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Группа Самолет 72 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 3
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