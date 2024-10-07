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GigaChat научилась распознавать изображения

Нейросетевая модель GigaChat Pro обрела новую модальность. Теперь в качестве запроса пользователь может отправить иллюстрацию, чтобы сервис использовал её как дополнительный контекст. Модель определит, сколько людей на фото, во что они одеты, даст совет по стилю одежды и многое другое.

Также модель научилась распознавать печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и анализировать данные, которые в них содержатся. Например, студенты могут сфотографировать часть учебного материала или конспекта, загрузить изображение и в несколько кликов получить короткое содержание текста, его ключевую тему и сформировать план дальнейшей работы с ним.

Функциональность доступна и бизнес-клиентам через API. Компании могут использовать искусственный интеллект в ещё большем числе сценариев: модерировать и классифицировать отзывы, систематизировать медиаконтент, автоматизировать линию поддержки (когда клиент прикладывает к обращению скрин или фото). Ритейлеры могут загружать изображение товара и просить сервис придумать к нему продающее описание.

Также в четыре раза был увеличен размер контекста как GigaChat Pro, так и версии GigaChat Lite — с 8 тыс. до 32 тыс. токенов. Если раньше в один запрос можно было загрузить объём текста, сопоставимый с 15 страницами A4 (шрифт 14 pt), то теперь максимальный объём запроса вырос до 60 страниц. Кроме того, у моделей повысился уровень математических знаний, а GigaChat Pro научился лучше форматировать текст — расставлять параграфы, заголовки, используя выделения и списки.

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Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Мультимодальность расширяет способы и сферы применения больших языковых моделей, она же — ключевой тренд развития генеративного искусственного интеллекта. Теперь GigaChat умеет распознавать изображения — и это не просто ещё один важный шаг в развитии нашего сервиса, он открывает широкий спектр новых возможностей для наших пользователей. В том числе появляется много сценариев использования GigaChat API для бизнеса. Кроме того, увеличение размера контекста системы в четыре раза позволит поддерживать более длинные диалоги с пользователями и проще реализовывать кейсы с механикой RAG».

Модель GigaChat Pro доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте», причём бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat. Разработчикам и бизнесу модели доступны через GigaChat API.

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