Сбербанк представляет устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro

Сбербанк представляет новинку — устройство нового поколения SberBoom Micro. Оно объединяет в себе искусственный интеллект GigaChat, а также способность превращать любую обычную Bluetooth-аудиосистему в умное устройство. SberBoom Micro разработано партнером Сбера — компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка

SberBoom Micro позволяет превратить любую Bluetooth-аудиосистему с функцией воспроизведения музыки в полноценное умное устройство. Подключение активируется голосовой командой «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение «Салют».

Устройство также работает в связке с телевизорами и ТВ-приставкой Sber на операционной системе «Салют ТВ». Пульт больше не нужен: переключать каналы, находить фильмы и управлять контентом можно голосом. SberBoom Micro также способно работать с устройствами умного дома. С помощью голосовых команд пользователь может настраивать и запускать сложные сценарии управления гаджетами для повышения уровня домашнего комфорта.

SberBoom Micro оснащена GigaChat, который ответит на интересующие вопросы пользователя, проведет полноценное исследование на любую тему, а результатом поделится в веб-версии GigaChat. Энциклопедические знания безграничны: устройство знает ответы на миллионы вопросов.

Устройство «слышит» пользователя и реагирует на голосовые запросы. Оно подходит для небольшой комнаты без посторонних шумовых помех.

SberBoom Micro выполнено в форме овального камня размером с ладонь. С помощью липучки на задней стенке устройство можно закрепить на стене или любой гладкой поверхности.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Анализируя пожелания наших клиентов, мы разработали новую линейку устройств с исключительным функционалом, не свойственным классическим умным колонкам. SberBoom Micro — это сочетание уникального форм-фактора и нейросети GigaChat, которое наделяет интеллектом любое акустическое устройство с Bluetooth и делает его по-настоящему умным помощником. Наша задача в том, чтобы создавать доступные и удобные технологии, чтобы каждый желающий смог ощутить преимущества инноваций в своей повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы общение с устройством стало таким же естественным, как диалог с GigaChat — вашим помощником для решения повседневных задач и поиска ответов на различные вопросы».

Купить устройство можно в официальном магазине на сайте по рекомендованной розничной цене 2990 руб. и маркетплейсах с 30 сентября 2025 г.

