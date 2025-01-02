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Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем

Президент России поручил Правительству совместно со Сбербанком обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В частности, поручено обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой (КНР) при проведении технологических исследований и разработок в ИИ-сфере и рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии ИИ-технологий в стране.

Совместное развитие ИИ-технологий

Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) Сбербанк: обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследований и разработок в ИИ-сфере», - говорится в документе.

Владимир Путин и Герман Греф пообщались с президентом Шанхайского научно-исследовательского института интеллектуальных автономных систем Китая Суном Хайтао (San Haitao). Он рассказал участникам об опыте использования ИИ в работе китайского правительства. В ответ Владимир Путин отметил, что Сбербанку будет интересно сотрудничество с институтом в сфере развития ИИ-технологий. Чуть позже на встрече также было озвучено, что Сбербанк и шанхайский институт подпишут соответствующее соглашение.

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Kremlin
Президент России Владимир Путин

Доклад необходимо представить до 30 апреля 2025 г., а ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Предпосылки

Огромные шаги в своем технологическом развитии делает Китая, заявил Владимир Путин 11 декабря прошлого года. КНР в целом делает просто огромные шаги в своем технологическом развитии и в применении важнейших инструментов этого развития, отметил Президент России. В беседе с председателем Шанхайского исследовательского института в ИИ-сфере Сун Хайтао глава государства заявил, что китайские разработки в ИИ-области, которыми занимается институт, являются важнейшими инструментами такого технологического развития.

Ранее главный офицер Пентагона по цифровым технологиям и ИИ Рада Плам (Radha Plumb) назвала внедрение ИИ-технологий в России, Китае, Северной Корее и Иране угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

ИТ-платформа от Сбербанка

В Сбербанке открыли центр «ИИ для науки». В данном структурном подразделении будут разрабатывать облачную ИИ-платформу для научных исследований в химии, физике, биологии и других науках. Об этом в ноябре 2024 г. рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев. Он добавил, что главная цель - это создать ИИ-инструмент, который кратно усилит исследователей не только внутри Сбербанка, но и во всей стране. Это поможет отечественным ученым чаще совершать открытия и прорывы - как в фундаментальной, так и в прикладной науке.

На первом этапе сотрудники центра определят ландшафт научной деятельности и области, в которых внедрение ИИ принесет наибольшую пользу. Это также систематизируют навыки, которыми должна обладать ИИ-система, помогающая ученым заниматься наукой. Для того чтобы нейронная сеть выработала навыки научного мышления, к работе подключатся команды, которые занимаются обучением нейросетевой модели GigaChat. Центр будет активно сотрудничать с научными организациями и университетами страны.

Рост китайского ИИ-рынка

В 2023 г. объем основной отрасли ИИ в Китае достиг $79,5 млрд. Это на 13,9% больше по сравнению с 2022 г., когда затраты в рассматриваемой сфере оценивались в $69 млрд. Китайские власти намерены ввести более 50 новых национальных и отраслевых стандартов в области ИИ к 2026 г., об этом говорится в документе Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

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облака

В документе отмечается, что к концу 2023 г. в КНР более 4 тыс. компаний и организаций вели деятельность, связанную с ИИ-технологиями. Вице-президент Китайской академии наук Ву Чжаохуэй (Wu Zhaohui) говорит, что различные ИИ-решения окажут практическое влияние на все ключевые отрасли, в том числе производство, транспорт, образование и здравоохранение. В стране ведется активное расширение интеллектуальных производственных площадок - как на национальном, так и на провинциальном уровне.

Показатель внедрения генеративного ИИ китайскими предприятиями в 2023 г. достиг 15%, а общий финансовый эффект от использования таких приложений и сервисов оценивается в $2,02 трлн. По данным McKinsey, генеративный ИИ может дополнительно приносить Китаю экономические выгоды на сумму до $2 трлн в год. Быстрое развитие местного рынка генеративного ИИ и растущее внедрение технологий предприятиями окажут значительное влияние на общую цифровую экономику, будут стимулировать инновации, повышать эффективность и приведут к повышению конкурентоспособности китайских компаний до 2035 г.

Антон Денисенко

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