Новый этап в генерации ИИ-видео: Сбербанк представляет обновлённую модель Kandinsky Video

Сбербанк представил бета-версию нейросети нового поколения Kandinsky 4.0 Video для создания реалистичных видеороликов по текстовому описанию или стартовому кадру. Нейросеть могут использовать как обычные пользователи, чтобы создать анимированные ролики с поздравлением близких людей, так и дизайнеры, маркетологи, мультипликаторы, для которых Kandinsky может стать помощником в генерации трейлеров и клипов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «За год с момента релиза первой версии модели Kandinsky Video на AI Journey 2023 наша команда значительно улучшила такие показатели, как качество и скорость генерации полноценных видеороликов, открывая тем самым безграничные горизонты для креатива, а также продуктовых применений модели. Теперь каждый пользователь новой версии Kandinsky Video может воплотить свои идеи и выразить их в видеоформате. Мы всегда рады видеть, как наши технологии помогают людям реализовывать свои самые смелые творческие задумки. При этом всё ближе то время, когда искусственный интеллект будет способен решать множество задач сразу, причем с самыми разными типами данных и в разных доменах. И такие модели как Kandinsky Video способствуют мировому развитию в этом важном направлении, значительно приближая современные технологии к тому синергетическому уровню обработки, восприятия и создания информации, каким обладает человек».

Продолжительность и разрешение

Теперь модель генерирует видеоряд продолжительностью до 12 секунд в разрешении HD (1280x720) по любому текстовому описанию или произвольному стартовому кадру. С помощью модели можно создавать видео с разным соотношением сторон под любые пользовательские и продуктовые потребности.

Качество и реалистичность

Важнейшими отличительными свойствами новой модели являются улучшенное визуальное качество — высокий контраст и чёткость кадров, выстраивание общей композиции сцены, и реалистичность движений генерируемых объектов. Добиться такого качества позволило уникальное сотрудничество научных и инженерных команд, которые вместе работали как над развитием архитектуры новой модели, так и над сбором и фильтрацией данных для обучения.

В дополнение к основной модели команда Kandinsky представила быструю версию Kandinsky 4.0 Video Flash, которая генерирует видеоряд продолжительностью до 12 секунд в разрешении 480p (720x480) по любому текстовому описанию всего за 15 секунд.

Kandinsky 4.0 Video — это ансамбль моделей, главная часть которого является диффузионным трансформером с пятью млрд параметрами. Инженеры команды Kandinsky использовали самые передовые алгоритмы и способы оптимизации обучения больших моделей, что позволило эффективно выучить модель такого размера на огромных массивах видео. Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института AIRI на объединенном датасете Сбербанка.

Для широкой аудитории нейросеть будет доступна в 1Q 2025 г.