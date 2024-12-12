Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд

Российским разработчикам стал доступен GigaView – новый инструмент на базе ИИ-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами. Об этом CNews сообщили представители

GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен ИИ-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «В текущих реалиях крайне важно обеспечить наших разработчиков эффективными инструментами для повышения роста производительности, а бизнес — возможностью эффективно применять эти решения для оптимизации процессов. GigaView нацелен на автоматизацию самых трудоемких и рутинных операций и повышение эффективности управления процесса разработки. Инструмент уменьшит количество ошибок в коде и сделает процесс его создания прозрачным для всех участников команды. Производительность команд вырастет, а сроки разработки и запуска программ сократятся. Таким образом, бизнес получает возможность быстрее выводить на рынок качественные продукты, снижая издержки и усиливая свои позиции в конкурентной среде».

ИИ-оценка продуктивности и качества разработки

GigaView с помощью ИИ-ассистента GigaCode позволяет оценить продуктивность и качество разработки. Это дает командам возможность анализировать метрики, которые показывают, как полную продуктивность команды, так и вклад в общий результат каждого разработчика в отдельности, а также анализировать качество создаваемых изменений в исходном коде по девяти параметрам.

ИИ-аналитика качества кода

В GigaView пользователи могут воспользоваться функцией автоматического код-ревью. Эта функция позволяет разработчикам отслеживать изменения в исходном коде и обнаруживать возможные ошибки, что способствует повышению надежности и безопасности кода. Помимо достаточного стандартного описания потенциальных проблем и ошибок можно отслеживать оценку трудозатрат, а также использовать проверку качества кода для принятия решений.

Генерация требований с помощью ИИ

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»
Цифровизация

Инструмент предназначен для повышения прозрачности производственного процесса, позволяя каждому участнику в любой момент времени оценивать полноту и качество реализации требований по задачам в бэклоге. На базе изменений в коде ИИ восстанавливает описание требований, которым с высокой вероятностью соответствует совокупность изменений.

GigaView уже доступен пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse. Новые фичи работаю с Java, JavaScript и TypeScript. В ближайшее время планируется расширение количества поддерживаемых языков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще