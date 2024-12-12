У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд

Российским разработчикам стал доступен GigaView – новый инструмент на базе ИИ-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами. Об этом CNews сообщили представители

GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен ИИ-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «В текущих реалиях крайне важно обеспечить наших разработчиков эффективными инструментами для повышения роста производительности, а бизнес — возможностью эффективно применять эти решения для оптимизации процессов. GigaView нацелен на автоматизацию самых трудоемких и рутинных операций и повышение эффективности управления процесса разработки. Инструмент уменьшит количество ошибок в коде и сделает процесс его создания прозрачным для всех участников команды. Производительность команд вырастет, а сроки разработки и запуска программ сократятся. Таким образом, бизнес получает возможность быстрее выводить на рынок качественные продукты, снижая издержки и усиливая свои позиции в конкурентной среде».

ИИ-оценка продуктивности и качества разработки

GigaView с помощью ИИ-ассистента GigaCode позволяет оценить продуктивность и качество разработки. Это дает командам возможность анализировать метрики, которые показывают, как полную продуктивность команды, так и вклад в общий результат каждого разработчика в отдельности, а также анализировать качество создаваемых изменений в исходном коде по девяти параметрам.

ИИ-аналитика качества кода

В GigaView пользователи могут воспользоваться функцией автоматического код-ревью. Эта функция позволяет разработчикам отслеживать изменения в исходном коде и обнаруживать возможные ошибки, что способствует повышению надежности и безопасности кода. Помимо достаточного стандартного описания потенциальных проблем и ошибок можно отслеживать оценку трудозатрат, а также использовать проверку качества кода для принятия решений.

Генерация требований с помощью ИИ

Инструмент предназначен для повышения прозрачности производственного процесса, позволяя каждому участнику в любой момент времени оценивать полноту и качество реализации требований по задачам в бэклоге. На базе изменений в коде ИИ восстанавливает описание требований, которым с высокой вероятностью соответствует совокупность изменений.

GigaView уже доступен пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse. Новые фичи работаю с Java, JavaScript и TypeScript. В ближайшее время планируется расширение количества поддерживаемых языков.