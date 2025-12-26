Разделы

Умный МКД АНО Умный многоквартирный дом


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.12.2025 Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон» 9
16.07.2025 При покупке нового жилья 89% россиян ожидают наличие смарт-решений в доме и на придомовой территории 2
16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки 1
07.04.2025 Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке 1
10.02.2025 МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России 1
21.11.2024 «Ростелеком» и «Интерсвязь» расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах 1
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 1
22.07.2024 Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом 1
25.04.2023 В России появился новый класс отечественного ПО 1
28.11.2022 Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики 2
14.07.2022 Минцифры поддержало создание АНО «Многоквартирный умный дом» 3

Публикаций - 11, упоминаний - 23

Умный МКД АНО и организации, системы, технологии, персоны:

МКД 74 3
Лаборатория цифровизации жилья 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 2
Ростелеком 10349 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 396 2
Дабл Ю Экспо 4 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
Promobot - Промобот 150 1
Yandex - Яндекс 8509 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 1
Unicorn - Юникорн 64 1
Rubetek - Рубетек 24 1
Интерсвязь 27 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 2
Группа Самолет 97 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 348 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 10
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2068 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 5
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 387 4
Умные платформы 1873 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 90 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 951 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 900 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 50 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
FreePik 1460 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 2
СалютДевайсы - Умный дом Sber 17 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Avito - Авито услуги 101 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 847 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 91 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 38 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
Уткин Никита 38 3
Перминова Светлана 43 2
Федосов Павел 8 1
Вахрамеев Леонид 1 1
Лебедев Илья 4 1
Шпак Василий 263 1
Михайлик Константин 33 1
Заренин Андрей 48 1
Таращанский Антон 1 1
Южаков Алексей 29 1
Киселев Станислав 6 1
Тимченко Александр 15 1
Колесников Андрей 89 1
Белевцев Андрей 89 1
Лебедева Ирина 52 1
Филиппов Денис 67 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 8
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
Ведомости 1257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
