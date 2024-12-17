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Федосов Павел



17.12.2024 Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников 1
01.12.2022 «Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федосов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 170 1
БайтЭрг 56 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 489 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Мельникова Алиса 90 1
Массух Илья 231 1
Воеводко Юрий 5 1
Попов Сергей 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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