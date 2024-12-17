Федосов Павел
|17.12.2024
|Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников 1
|01.12.2022
|«Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору» 1
Федосов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 13994 1
|Apple iOS 7809 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Массух Илья 231 1
|Воеводко Юрий 5 1
|Попов Сергей 135 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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