МТС получила патент на ИИ-систему поиска хищений на энергосетях

МТС сообщила о получении патента на систему анализа энергопотребления EnergyTool. Разработка МТС на базе ИИ и алгоритмов машинного обучения позволяет оперативно выявлять аномалии в расходе электроэнергии, среди которых автоматически выделяются и локализуются майнинг-фермы.

Документ подтверждает исключительное право МТС на уникальное изобретение — ИТ-решение для поиска потерь и хищений на энергосетях. Решение прошло государственную экспертизу, которая подтвердила новаторский уровень решения и его исключительное значение для энергетики. Документ подтвердил исключительное право МТС предоставлять программное обеспечение по лицензии.

ИТ-решение МТС EnergyTool выявляет неисправные приборы учета и майнинговые фермы с 2021 г. Среди клиентов МТС более 10 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий.

Программно-аппаратный комплекс EnergyTool позволяет в режиме реального времени с помощью самообучающейся модели обнаруживать абонентские приборы учёта с заниженными показаниями, а также выявлять конкретные участки сети с майнинг фермами. Статистическая модель платформы EnergyTool анализирует данные о энергопотреблении абонентов, загруженные с умных датчиков в автоматизированную систему учёта электроэнергии (АСКУЭ), и выделяет характерные признаки хищений. Подозрительные абоненты отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад. Благодаря платформе оперативные бригады эффективно используют предиктивную аналитику для анализа локаций и в среднем в 3 раз чаще выявляют инциденты.

Помимо анализа больших данных МТС помогает электросетевым и сбытовым компаниям выполнять требование законодательства по обновлению электросчетчиков с выстраиванием централизованной системы на базе АСКУЭ. Повышение безопасности и точности сбора данных способствует снижению издержек предприятий.

«С начала 2024 г. наше решение позволило обнаружить несколько сотен майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов. Лидерами среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм стали Северный Кавказ и Иркутская область. Подпольная добыча цифровой валюты представляет серьезную проблему для энергосистем регионов. Сотни устройств одного цифрового предприятия расходуют годовой объем электроэнергии целого городского района всего за месяц. Нередко это приводит к перегрузке сети и аварийному отключению света для обычных потребителей. Кроме того, с каждого счётчика злоумышленники получают до 100 тыс. руб. нелегальной экономии — это те средства, которые энергетики тратят на ремонт инфраструктуры и приобретение современного оборудования для линий электропередач. Наше комплексное решение способствует легализации майнинговых ферм, позволяя электросетевым компаниям адаптировать энергопотребление под нужды и бизнеса, и граждан», — отметил руководитель IoT-направления МТС Павел Федосов.