МТС EnergyTool


IT-решение МТС EnergyTool выявляет неисправные приборы учета и майнинговые фермы с 2021 года. Среди клиентов МТС более 10 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий.

22.12.2025 «МТС EnergyTool» за 2025 год выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России 3
27.10.2025 Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард 1
16.10.2025 МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта 2
26.02.2025 МТС: В Курском области снизилось число майнинговых ферм на 22% за 2024 год 1
25.02.2025 Аналитика МТС: Новосибирск вошел в десятку регионов по количеству майнинговых ферм 2
24.02.2025 С начала 2025 г. в Ленобласти увеличилось число майнинговых ферм почти на треть 1
21.02.2025 Пермский край вошел в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм 2
21.02.2025 Аналитика МТС: количество майнинговых ферм в России за год выросло на 7% 3
21.02.2025 Челябинская область вошла в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм 2
21.02.2025 Иркутская область стала лидером по количеству майнинговых ферм в России 3
20.02.2025 В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров 1
24.01.2025 МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию 2
23.01.2025 МТС получила патент на ИИ-систему поиска хищений на энергосетях 2
12.03.2024 МТС автоматизировала учет электроэнергии на главной трассе Ямала 1
12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал» 1
19.06.2023 МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 1

