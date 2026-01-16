Тюменские майнеры предпочитают строить криптофермы в окрестностях города

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Тюменской области, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал областной центр и Тюменский район. Вторую строчку разделили Ишим и Тобольск, третье место - у Нижнетавдинского района. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Упоровском районах.

В целом по России чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. А реже всего — в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, Алтайском крае, регионах Черноземья, ЯНАО.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени проанализировала данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявила аномалии в энергопотреблении. Это позволило быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки.

«Наша многолетняя экспертиза в разработке цифровых решений позволяет повысить надежность электросетей и исключить перегрузки от замаскированного майнинга. Так, благодаря платформе EnergyTool, в 2025 году общая эффективность обнаружения аномалий достигла 45%. Цифры говорят сами за себя: каждый второй случай фрода мы теперь видим и можем пресечь. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. Все это еще раз подтверждает широкий спектр применения алгоритмов искусственного интеллекта в решении даже самых сложных задач электроэнергетики», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.