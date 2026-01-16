Разделы

Телеком Цифровизация
|

Тюменские майнеры предпочитают строить криптофермы в окрестностях города

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Тюменской области, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал областной центр и Тюменский район. Вторую строчку разделили Ишим и Тобольск, третье место - у Нижнетавдинского района. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Упоровском районах.

В целом по России чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. А реже всего — в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, Алтайском крае, регионах Черноземья, ЯНАО.

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Цифровизация

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени проанализировала данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявила аномалии в энергопотреблении. Это позволило быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки.

«Наша многолетняя экспертиза в разработке цифровых решений позволяет повысить надежность электросетей и исключить перегрузки от замаскированного майнинга. Так, благодаря платформе EnergyTool, в 2025 году общая эффективность обнаружения аномалий достигла 45%. Цифры говорят сами за себя: каждый второй случай фрода мы теперь видим и можем пресечь. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. Все это еще раз подтверждает широкий спектр применения алгоритмов искусственного интеллекта в решении даже самых сложных задач электроэнергетики», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще