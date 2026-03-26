Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было

Росимущество попыталась выставить на продажу тамбовского интернет-провайдера «Ланта» со стартовой ценой 438 млн руб., но продажа была отменена из-за жалобы. Данный провайдер ранее был национализирован из-за признания его владельцев экстремистами. Аналитики оценивают стоимость компании до национализации более чем в 1 млрд руб.



Отмена продажи «Ланта»

Продажа тамбовского интернет-провайдера «Ланта» отменена. Об этом сообщается на сайте ГИС (государственная информационная система) «Торги». Продажа 100% в ООО «Ланта» была объявлена 16 марта 2026 г., ее организатором является банк ПСБ. Начальная цена лота составляла 438 млн руб., шаг аукциона — 4,38 млн руб.

Заявки принимались до 24 марта. 25 марта должен был состояться аукцион на площадке «Фабрикант». Однако жалобу на продажу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подал Ю. Толмачев. До рассмотрения жалобы организатор торгов не вправе заключать договор купли-продажи, сообщили в ФАС.

По данным базы «Контур.фокуса», выручка «Ланта» в 2024 г. составила 505,7 млн руб., прибыль от продаж — 100,4 млн руб., чистая прибыль — 68,3 млн руб. По мнению гендиректора аналитического агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина, накануне национализации реальная стоимость «Ланта» составляа 1 — 1,3 млрд руб.

«По числу обслуживаемых домохозяйств компания занимала более 20% рынка интернет-доступа Тамбовской области, также провайдер контролировал значительную долю областного рынка бизнес-пользователей, — говорил Брюквин. — Однако после национализации появились сообщения, что большая часть основных средств оператора была выведена из компании. Это может означать, что инфраструктурный контроль за существенной частью абонентской базы «Ланта» бл передан сторонней организации (или организациям). В этом случае стоимость компании трудно оценить корректно - нужно понимать, что осталось в «Ланте» — как в части инфраструктуры, так и в части клиентской базы

Как была национализирована «Ланта»

К октябре 2025 г. Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете объединения Маргариты и Александра Зайцевых, Сергея Омарова, Александра Васильева и болгарской ассоциации For Free Russia Association («За свободную Россию»).

Одновременно было конфисковано имущество указанных лиц, включая 100% доля в «Ланта». До того момента Зайцев владел 51% в данном провайдере, Васильев владел 49%, а также был гендиректором компании. «Ланта» оказывает услуги доступа в интернет, IP-телевиения и телефонии в Тамбове и г. Котовск (Тамбовская область). Также у супругов Зайцевых были национализированы другие активы в Тамбове, включая торговые центры «Апельсин» и «Башня, а также «Парк-Отель «Берендей».

Как писала газета «Коммерсант», по мнению Генпрокуратуры, проживающие в Болгарии супруги Зайцевы финансируют организацию For Free Russian Association, которая дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику России, а также финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) и террористическую организацию «Легион свободы России».

При этом часть выручки «Ланта» в виде криптовалюты переводилась Зайцеву на его счет в швейцарском UBS Switzerland. Также Васильева обвинили в постах в социальной сети «ВКонтакте» о политике Алексее Навальном (включен в реестр террористов и экстремистов, скончался в 2024 г.) и созданной им организации Фонд борьбы с корурпцией (ФБК, организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность прекращена),

Позиция экс-владельцев «Ланта»

Васильев обвинения в свой адрес отрицал. Он указывал, что Зайцев является «пассивным» инвестором «Ланта» и с 2017 г. не живет в России. Васильев утверждал, что он не является единомышленником Зайцева и не поддерживает For Free Russia Association. «Ланта» действительно платила дивиденды Зайцеву, но не организация не могла не делать этого по закону. Посты ж о Навальном Васильев делал, когда в отношении политику не было никаких запретов.

Васильев также предлагал, в качестве компромисса, передать «Ланта» ее сотрудникам, но получил отказ. Попытка оспорить в судебном порядке решение об изъятии «Ланта» не увенчалась успехом.

Источник, близкий к бывшим владельцам компании, пояснил CNews, что арест с долей в «Ланта» еще не снят, поэтому не понятно, каким образом планировалось осуществлять продажу компании.