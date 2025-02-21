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Челябинская область вошла в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм

ПАО «МТС» проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 г. в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. При этом в начале 2025 г. Челябинская область попала в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Челябинская область вошла в число регионов России, которые показали самый большой рост по количеству майнинговых ферм в России в январе 2025 г. – на нее пришлось 32%. Также в начале 2025 г. в число лидеров по стране вошли Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%) и Пермский край (30%). При этом в абсолютном выражении больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.

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Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 г. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также – Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Среди клиентов МТС более 50 федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счетчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

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