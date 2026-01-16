МТС назвала районы Кировской области с самым высоким числом майнинг-ферм

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Кировской области чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Кирова, Кирово-Чепецка, а также в Слободском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы. Всего за 2025 г. с помощью этого решения было идентифицировано свыше 196 тыс. случаев, связанных с майнингом.

В Кировской области наибольшее количество нарушений пришлось на городской округ Киров. В зоне повышенного внимания также оказались населенные пункты Слободского района, Кирово-Чепецк, Яранский и Малмыжский районы. Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г.

Летом 2025 г. количество случаев взлома приборов учета сократилось в пять раз по сравнению с весенним периодом. 78% вмешательств было зарегистрировано на трёхфазных счетчиках, которые обычно устанавливаются в частных домовладениях. На долю однофазных приборов пришлось 22% атак.

«Алгоритм платформы EnergyTool автоматически обрабатывает информацию с приборов учета и распознает сложные аномалии в сетях. Благодаря этому в регионе фиксируется до половины всех случаев неучтенного потребления электроэнергии, что помогает энергокомпаниям Кировской области бороться с коммерческими потерями и повышать эффективность работы сетей», — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.