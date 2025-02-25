Разделы

Интернет E-commerce
|

Аналитика МТС: Новосибирск вошел в десятку регионов по количеству майнинговых ферм

МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 г. в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Лидером по количеству ферм в России стала Иркутская область. Также было установлено, что 3% от общего числа объектов находятся в Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов страны по сосредоточению майнинговых ферм — здесь находится 3% подобных объектов. С такими же показателями в рейтинг попали Самарская и Свердловская области, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Лидером стала Иркутская область, здесь сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 г. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также — Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Среди клиентов МТС более 50 федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счетчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще