Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды

Несколько крупных вендоров биржевых торгуемых фондов получили от Комиссии по биржам и ценным бумагам США предписание «пересмотреть стратегию». Причина - избыточный размер «кредитного плеча».

200% - нормально, больше - нет

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) заблокировала выпуск ряда криптовалютных ETF-фондов, заявители которых планировали обеспечить их доходностью в три и более раза выше по сравнению с доходностью криптовалют и акций, входящих в фонд. В SEC сочли, что речь идёт о неприемлемой степени риска.

ETF (биржевой торгуемый фонд) - это тип фонда, который торгуется на фондовых биржах, причём так же, как и отдельные акции. Отличие в том, что он представляет собой корзину активов, таких как акции, облигации, сырьевые товары или смесь, упакованную в одну торгуемую единицу.

Существуют также фонды с кредитным плечом, которые предназначены для увеличения ежедневной доходности индекса обычно в два или три раза.

Для обеспечения такого роста используются деривативы, которые включают фьючерсные контракты, свопы и опционы. Эти инструменты позволяют ETF делать ставки на большее количество денег, чем он содержит в действительности. Это увеличивает как прибыли, так и риски и убытки в случае спада стоимости активов.

В условиях стабильного роста - или стабильного снижения для т.н. обратных ETF - торгуемые фонды могут приносить стабильную прибыль. Однако, если на соответствующем рыночном секторе наблюдается высокая волатильность, то с большой долей вероятности такие фонды будут источником проблем.

Раззудись, «плечо»

Фонды, которые заблокировала SEC, обещали увеличение ежедневной доходности в 3-5 раз, что означало и экстремально большое «кредитное плечо» для них.

Ведомство, с которым по закону требуется согласовывать выпуск таких финансовых продуктов, разослало крупным эмитентам криптовалютных фондов - в том числе, Direxion, ProShares и Tidal Financial - письмо с предписанием пересмотреть свои заявки на выпуск этих фондов.

SEC ссылается на Акт об инвестиционных компаниях 1940 года, и, конкретнее, правило 18f-4, которое ограничивает подверженность фонда риску на уровне 200% от его контрольного показателя. Иначе говоря, если риск потери превышает контрольный показатель более чем вдвое, ETF-фонд не может быть одобрен.

Предполаглось, что будущие фонды используют деривативы для увеличения ежедневной доходности. Некоторые из них были связаны с высоковолатильными активами, такими как Bitcoin, Ether, Nvidia и Tesla. Их показатель риска превышал дневной тренд в пять раз.

В США ни один финансовый продукт с таким показателем, фиатный или криптовалютный, не получал одобрения со стороны регулятора.

Даже продукты с финансовым рычагом 3х уже давно подвергаются ограничениям со стороны регулирующих органов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала от эмитентов либо скорректировать свои стратегии для соответствия требованиям законодательства, либо полностью отозвать поданную документацию.

ProShares отозвала несколько своих заявок на криптовалютные ETF.

Конец эпохи

Как пишет издание Cryptonews, аналитики считают, что действия SEC нацелены на обуздание эмитентов, которые уже давно проверяют на прочность законодательные ограничители, установленные для финансовых рычагов.

Более того, шаг, предпринятый SEC, обозначает конец периода повышенной благосклонности со стороны регулятора в отношении криптовалютных ETF.

Некоторые из них действительно показали рост, однако, в некоторых случаях снижение стоимости фондов означало и значительные потери. Например, с начала года фонд Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF ушёл вниз на 83%, хотя и обладал лишь двукратным «плечом».

Наблюдатели отмечают решительность SEC, проявившуюся, в частности, в том, что разосланные письма были опубличены тем же днём. Обычно проходит не менее недели, прежде чем подобную переписку публикуют в общем доступе.

«Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обещал повышенное благоприятствование криптовалютным активам, и до последнего времени этот режим действовал. Однако, судя по всему, регулятор пришёл к выводу, что от избыточного размера финансовых рычагов исходит угроза, аналогичная т.н. «пирамидам», и решил одёрнуть эмитентов, пока это не стало общенациональной проблемой, - считает Александр Каушанский, генеральный директор ГК «Программный Продукт». - Возможно, это наилучший исход для всех сторон: обозначены жёсткие пределы допустимого риска, что свидетельствует о серьёзности отношения к криптовалютному рынку как финансовому инструменту».

Каушанский добавил также, что ссылки на восьмидесятилетней давности закон не являются ни курьёзом, ни натяжкой: традиционные финансовые продукты за последнее столетие особенно не менялись, а применение этого правила в отношении криптовалют - это фактическое признание их полноценными финансовыми активами.