Разделы

Цифровизация
|

«МТС EnergyTool» за 2025 год выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России

МТС сообщила о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
цифровизация

Одним из ключевых направлений работы «МТС EnergyToo»l является обнаружение майнинговых ферм. В 2025 г. было обнаружено 196907 случаев майнинга, что на 44% больше, чем годом ранее. Чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

«Алгоритмы Energy Tool не просто фиксируют аномалию, а способны распознавать сложные схемы, будь то замаскированный майнинг или дистанционный взлом счетчика. Цифры говорят сами за себя: каждый второй случай фрода мы теперь видим и можем пресечь. Это серьезный удар по теневому потреблению электроэнергии и прямой вклад в экономику энергокомпаний», — отметил руководитель продукта «МТС EnergyTool» Алексей Барбетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще