Искусственный интеллект МТС обнаружил более 300 майнинговых ферм в Курганской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в Курганской области и других регионах страны в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г.

В прошлом году платформа МТС EnergyTool зафиксировала более 300 случаев майнинга в Зауралье, при этом больше половины всех выявленных ферм было обнаружено в Курганском городском округе.

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Одним из ключевых направлений работы платформы является обнаружение майнинговых ферм. Чаще всего майнинговые фермы в 2025 г. встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом.

«ИТ-решения с искусственным интеллектом анализируют потоки данных и самостоятельно находят те или иные аномалии. Так, наш сервис EnergyTool может выявить потери в коммерческий учете электроэнергии – он следит за уровнем потребления ресурса и фиксирует изменения привычных сценариев, что говорит о несанкционированных подключениях, вмешательствах в работу приборов учета, а также наличии майнинговых ферм», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.