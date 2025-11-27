Технология оптимизации передачи данных Non-IP Data Delivery (NIDD) позволяет отказаться от поддержки стека протоколов IP на сети NB-IoT, что сокращает время нахождения устройств в активном состоянии, обеспечивает обслуживание большего количества оборудования в одной локации и улучшает энергоэффективность. Использование режима NIDD максимально упрощает настройку приборов учёта, так как исключается необходимость вносить параметры сервера (IP и порт) в модем прибора учёта. В результате не требуется индивидуальная пуско-наладка при первичной установке прибора, что значительно упрощает и сокращает запуск автоматизированной системы.