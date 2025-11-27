Разделы

NIDD Non-IP Data Delivery Система передачи данных без использования IP


Технология оптимизации передачи данных Non-IP Data Delivery (NIDD) позволяет отказаться от поддержки стека протоколов IP на сети NB-IoT, что сокращает время нахождения устройств в активном состоянии, обеспечивает обслуживание большего количества оборудования в одной локации и улучшает энергоэффективность. Использование режима NIDD максимально упрощает настройку приборов учёта, так как исключается необходимость вносить параметры сервера (IP и порт) в модем прибора учёта. В результате не требуется индивидуальная пуско-наладка при первичной установке прибора, что значительно упрощает и сокращает запуск автоматизированной системы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


27.11.2025 Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО 2
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 1
19.06.2023 МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 2
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT 3
28.04.2022 МТС поможет удаленно контролировать технологическое оборудование в сети интернета вещей 3
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири 2
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 2
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 2
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 2
23.12.2019 В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс 1
13.11.2019 «Билайн» и «Инфосистемы джет» протестировали технологию Non-IP Data Delivery 6

Публикаций - 13, упоминаний - 29

NIDD и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1214 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Кометрика 16 1
НАГ - NAG 20 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Инкотекс 12 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 14 1
Arduino Software 69 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Sigfox 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Системы и Технологии ГК 112 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 23 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Ростелеком 10288 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
МегаФон 9858 1
ИКС 389 1
Softline - Софтлайн 3244 1
Oracle Corporation 6861 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 1
МегаФон - Талмер - Talmer 54 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 301 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
ТелеСвязь 21 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Сател 162 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 92 3
Кировский завод 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 56 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 5 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Русский стандарт Банк 470 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3237 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5221 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3400 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6136 12
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 304 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57025 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72811 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22955 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33860 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13015 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28905 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21939 4
SCEF - Service Capability Exposure Function 9 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17069 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5142 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1390 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12221 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 384 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2346 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7379 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31541 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9271 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17872 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9346 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12256 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2632 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2364 2
CoAP - Constrained Application Protocol - протокол прикладного уровня межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine) 6 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4336 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 369 2
Оповещение и уведомление - Notification 5352 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4636 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 310 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6686 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1087 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 960 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1522 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9737 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26012 2
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 45 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1824 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2875 2
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
Oracle SCEF - Oracle Service Capabilities Exposure Function 1 1
МТС EnergyTool 15 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16294 1
Лагунин Дмитрий 7 2
Шпак Василий 260 1
Елисеев Владимир 20 1
Телков Алексей 35 1
Турчин Алексей 2 1
Павлов Максим 8 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Акилин Павел 3 1
Гудцов Денис 1 1
Четвертнев Илья 11 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Аветисян Армен 47 1
Валенко Вадим 5 1
Рего Андрей 7 1
Плавич Андрей 7 1
Халин Дмитрий 56 1
Петров Дмитрий 70 1
Иревли Сергей 21 1
Уткин Никита 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 156279 11
Армения - Республика 2367 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2659 3
Беларусь - Белоруссия 6014 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 668 2
Россия - СФО - Кемеровская область 981 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1412 2
Россия - СФО - Омская область 729 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 554 2
Россия - СФО - Республика Тыва 360 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1636 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 570 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 145 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18502 1
Европа Восточная 3121 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2933 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4254 1
Земля - планета Солнечной системы 10646 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 6
Энергетика - Energy - Energetically 5509 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5296 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54848 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31751 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8080 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4360 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25888 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5497 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5839 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15042 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 415 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4913 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51136 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17364 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8515 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2013 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1758 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6773 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2269 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7329 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9627 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20305 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1054 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 663 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
