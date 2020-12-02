Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенную функциональность корпоративным клиентам.

Среди ключевых требований к NB-IoT – долговременная стабильность работы решения, предоставление услуги на федеральном уровне, увеличение жизненного цикла устройств, экономически эффективное подключение измерительных приборов за счет оптимизации энергопотребления и оптимальная организация каналов связи.

В ходе проекта модернизации Tele2 и Ericsson сосредоточились на создании выделенного сегмента сети «под ключ», обеспечивающего минимальную зависимость слоя NB-IoT от существующей сети. Такая автономность помогает избежать загрузки коммерческих узлов опорной сети и более гибко настраивать сервисную составляющую для заказчиков. Обновленная платформа позволит предоставлять услуги в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery), то есть передавать данные через сигнальные каналы сети без выделения отдельных IP-адресов и избегать дополнительной нагрузки на сеть.

Модернизированное решение может поддерживать одновременную работу 1 млн IoT-соединений и оперативно масштабировать емкость. Кроме того, проект позволит улучшить функциональность для B2B-заказчиков – предусмотреть дополнительное улучшение сценариев тарификации, а также предоставить API (Application Programming Interface) для интеграции с информационными системами предприятий.

Благодаря географически распределенным ресурсам облачной среды модернизированная платформа обеспечивает дополнительную надежность и гибкое автоматическое масштабирование сети под меняющиеся IoT-нагрузки. Tele2 также получила новые инструменты для визуализации и анализа трафика (CNOM, Core Network Operation Manager).

В результате развития решения можно добиться минимально возможной задержки в передаче данных благодаря функциональности разделения приложений управления и обработки трафика (CUPS, Control and User Plane Separation) архитектуры периферийных вычислений (Edge Computing) и производить необходимые вычисления не только внутри ЦОДов мобильных операторов, но и на территории предприятий. Полученный опыт эксплуатации решения можно использовать при развертывании технологий IoT на сети 5G, обеспечивая высокий уровень сервиса с учетом новых потребностей домохозяйств, частных сетей и предприятий в рамках инициативы «Индустрия 4.0».

Алексей Телков, технический директор Tele2, сказал: «Совместно с Ericsson мы уже реализовали значимые пилотные проекты по автоматизации процессов на базе технологии NB-IoT в сферах ЖКХ, в промышленности и экологическом мониторинге. Глубокая техническая модернизация сделала IoT-платформу еще более масштабируемой, надежной и адаптивной к запросам наших клиентов. Tele2 прорабатывает индивидуальные сценарии применения платформы с новыми крупными заказчиками и рассчитывает в скором времени запустить решение в широкую коммерческую эксплуатацию».

Алексей Турчин, вице-президент департамента цифровых сервисов Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии, сказал: «Технологии интернета вещей играют важную роль в автоматизации всех отраслей промышленности – появляются новые возможности для бизнеса и услуги, улучшающие качество жизни каждого человека и общества в целом. Наша IoT-платформа поможет Tele2 выйти на новый уровень сотрудничества с предприятиями, которые вносят весомый вклад в экономику России».

Использование технологий NB-IoT для автоматизации ЖКХ избавит энергосбытовые организации от необходимости снятия и корректировки показаний счетчиков, а частных пользователей – от обязанности ежемесячно передавать показания приборов. Платформа может применяться на промышленных предприятиях для повышения экономической эффективности. Так, испытания Tele2 на Кировском заводе в Санкт-Петербурге доказали, что технология позволяет единовременно подключать измерительные датчики к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу показаний. Аналогичные кейсы реализуемы в сферах добычи и переработки, экологическом мониторинге воды и атмосферы и даже на сетях АЗС для учета расхода топлива.