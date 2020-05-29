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МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей

Телеком Беспроводная связь Электроника

МТС объявила о выпуске первого в России Development Kit (набора для разработки) для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT. Комплект позволит разработчикам решений интернета вещей упростить создание образцов IoT-устройств и ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

NB-IoT Development Kit позволяет разрабатывать датчики, которые передают небольшие объемы данных и требуют высокой энергоэффективности. Продукт будет наиболее востребован у компаний, разрабатывающих устройства для сегментов недвижимости, ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. Он также будет интересен вузам, стартапам и любителям электроники. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino.

Development Kit МТС предназначен для работы с сетью NB-IoT, поэтому в комплект входят не только платы и датчики, как в наборах производителей оборудования, но и SIM-чип NB-IoT, безлимитный трафик на год и готовая учетная запись на облачной IoT-платформе МТС. Клиенту не нужно отдельно платить за связь или аккаунт.

Оборудование поддерживает режим передачи данных по протоколу CoAP и в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery) через SCEF. Это позволяет работать через единый интерфейс, снять с разработчиков продукта функции идентификации и определения правил обмена данными между устройством и сервером, достичь максимальной энергоэффективности.

Аппаратная часть включает в себя плату с микроконтроллером и радиомодулем, модуль GPS/GLONASS, программатор ST-Link, датчик температуры и акселерометр, набор антенн и кабелей.

«Сеть NB-IoT является наиболее перспективной технологией для самых быстрорастущих сегментов интернета вещей. Производители, которые смогут встроиться в этот тренд, получат весомое конкурентное преимущество, возможность выйти на новые рынки и создать принципиально новые продукты и услуги, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. – Главное условие такого развития – возможность экспериментировать. Комплекс инструментов, которые МТС предоставляет разработчикам устройств: федеральная сеть, платформа IoT, специальные тарифы, а теперь и NB-IoT Development Kit – позволят упростить этот процесс и избежать серьезных инвестиций в оборудование на этапе разработки».

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