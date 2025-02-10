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Индексная книга (каталог) CNews*
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Программатор аппаратно-программное устройство записи/считывания информации в постоянное запоминающее устройство



10.02.2025 «Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon 1
22.11.2024 Анатолий Гарбузов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию российскую микросхему для «умных» систем 1
07.12.2022 Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей» 1
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G 1
09.12.2020 Как сэкономить на электрообогреве дома? 1
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 1
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 1
18.01.2013 Выбор ZOOM. Лучшие узкие стиральные машины 2
20.07.2012 Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM 2
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
20.01.2012 Сухой остаток. ZOOM.CNews выбирает стиральные машины с сушкой 2
17.11.2011 Передовые климатические технологии: ваш друг тепловой насос General 1
05.10.2011 Полиция ликвидировала под Москвой фабрику фальшивых банковских карт 1
19.09.2011 Обзор конвекторов Noirot: тёплые отношения 1
03.06.2011 Выбор ZOOM - Стиральные машины: отстирываем по-крупному 1
25.03.2011 Выбор ZOOM: лучшие узкие стиральные машины 2
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники 1
14.10.2010 Французский обогреватель Noirot – идеальная форма надежности 1
02.08.2010 Стиральные машины Panasonic: новая экологическая политика 1
30.07.2010 Размер имеет значение: обзор стиральных машин-гигантов 1
28.05.2010 Стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
14.05.2010 Стиральные машины: хиты продаж апреля 2010 1
12.05.2010 Выбираем посудомоечную машину: свобода от кухонного рабства 1
17.02.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой 2
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
19.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие стиральные машины 2009 года 2
12.09.2008 Хиты продаж лета: стеклокерамические электроплиты 1
03.04.2008 Стиральная машина Candy Holiday 1040 R — маленькая труженица большой стирки 2
04.12.2007 Уют в доме: альтернативные системы отопления 1
19.10.2007 Cтиральная машина: умная стирка от начала и до конца 1
17.10.2007 Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла 1
21.05.2002 Компания Intel официально представила новую линейку чипсетов i845 для процессора Pentium 4 1

Публикаций - 35, упоминаний - 42

Программатор и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 12
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 12
Siemens AG - Siemens Group 2591 7
Samsung Electronics 10277 7
Ростех - Автоматика Концерн 1641 7
LG Electronics 3616 5
Daewoo Electronics 43 4
Noirot 7 3
ASKO 35 3
Intel Corporation 12209 2
Haier Group 168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
Microsoft Corporation 24652 1
AMD - Advanced Micro Devices 4239 1
Nvidia Corp 3502 1
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech 7 1
G&G 8 1
Philips 2053 1
Oracle Corporation 6702 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 628 1
Western Digital Corporation - WDC 550 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Zebra Technologies 145 1
Fujitsu 2041 1
HID Global 117 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
ADG Group - АДГ 11 1
Arduino Software 62 1
Titanium 84 1
Технологии Будущего 149 1
Rambus 246 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 1
АРМО ГК 147 1
Ballu Industrial Group 43 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Haier - Candy Group - Канди 97 11
Miele - Миле 134 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 9
Hansa - Ханса 114 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 4
Beko 71 4
Daewoo 102 3
Ardo - Ардо 32 2
Gaggenau 34 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Dyson 122 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Block - Square 197 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
BP - British Petroleum 182 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
UMA - United Music Agency 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Геометрия НПО 140 1
Braun GmbH 76 1
Krups 28 1
Swarovski AG 73 1
Bugatti 17 1
Винзавод - Центр современного искусства 10 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 359 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 16
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 16
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2188 15
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 157 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12065 11
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 10
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13831 8
Нагреватель - нагревательный элемент 105 8
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2582 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3020 7
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 7
Электротехника - инвертор 148 7
Таймер - Timer 299 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 6
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 6
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1423 5
Вентилятор - Fan 982 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 4
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 4
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 4
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 120 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5793 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 5
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 2
Apple iPhone 6 4861 2
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 2
Noirot Verlys Evolution 2 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 2
Bosch - VarioSoft 7 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Intel Evo 103 1
Microsoft Azure 1410 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 390 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Ardo WDN - стирально-сушильный автомат 1 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft Exchange 1717 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Intel Pentium III 780 1
Whirlpool AWG - стиральная машина 2 1
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Electrolux ComfortLift - Electrolux ESF - посудомоечные машины 15 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
TP-Link Powerline 42 1
Microsoft Azure IoT 30 1
Microsoft Bali 2 1
Microsoft Access 60 1
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 1
Халин Дмитрий 56 2
Ермолов Марк 10 1
Носков Константин 236 1
Тихонова Кристина 47 1
Сачков Илья 122 1
Горячий Максим 9 1
Захаров Максим 12 1
Головин Даниил 34 1
Криницкий Игорь 26 1
Марфин Алексей 13 1
Наумов Владислав 1 1
Бочкова Светлана 1 1
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 1
Гарбузов Анатолий 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 29
Германия - Федеративная Республика 12700 15
Италия - Итальянская Республика 4356 13
Европа 21790 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 8
Швеция - Королевство 3622 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 7
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 5
Франция - Французская Республика 7857 5
Южная Корея - Республика 6657 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 4
Япония 13297 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 3
Германия - Берлин 715 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 3
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 3
Испания - Королевство 3713 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 2
Турция - Турецкая республика 2360 2
Норвегия - Королевство 1804 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 2
Азербайджан - Баку 127 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 36 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1476 1
Китай - Тайвань 3993 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Америка - Американский регион 2163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Польша - Республика 1964 1
Финляндия - Финляндская Республика 3606 1
Америка Южная 853 1
Земля - планета Солнечной системы 10388 1
Германия - Гамбург 182 1
Сатурн - Титан (спутник) 470 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2675 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4022 16
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1255 12
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5777 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 8
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 5
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 5
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1001 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 3
Английский язык 6649 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 504 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 452 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1036 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 3
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1579 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8653 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 2
Физика - Physics - область естествознания 2649 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6412 2
Сон - Somnus 429 2
Кислород - Oxygenium 46 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 15
Electronic News 60 1
Insight 64 20 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Международный женский день - 8 марта 328 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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