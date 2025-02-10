Программатор аппаратно-программное устройство записи/считывания информации в постоянное запоминающее устройство
Программатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Халин Дмитрий 56 2
|Ермолов Марк 10 1
|Носков Константин 236 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Сачков Илья 122 1
|Горячий Максим 9 1
|Захаров Максим 12 1
|Головин Даниил 34 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Марфин Алексей 13 1
|Наумов Владислав 1 1
|Бочкова Светлана 1 1
|Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 1
|Гарбузов Анатолий 50 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 15
|Electronic News 60 1
|Insight 64 20 1
|IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.