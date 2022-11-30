Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»

Китайская компания Ninestar, производитель расходных материалов для печати, отпраздновала свой 21-й день рождения и представила стратегию Key to the Door («Ключ от дверей»). Стратегия состоит в следующем:

1. Предоставлять потребителям наилучшее обслуживание;

2. Стать «универсальным» поставщиком продуктов и услуг в области печати;

3. Предоставлять высококачественные индивидуальные решения в области печати;

4. Находить решения проблемы блокировки сторонних чипов принтерами;

5. Оставаться лидером в сфере защиты окружающей среды.

Ключ — это символ независимости и ответственности, который откроет безграничные возможности для всех, с кем работает компания.

Передовые технологии и сервис

Ninestar является международным производителем печатающих устройств и ведущим поставщиком совместимых расходных материалов.

В числе продуктов Ninestar — принтеры формата А4 и восстановленные копировальные аппараты формата А3; чернильные и тонер-картриджи; чернила, ленты и кассеты для этикеток; программные решения для управления системой печати в организации; маркировочные принтеры и портативные фотопринтеры.

Сегодня Ninestar располагает 37 автоматизированными производственными линиями. Технологический переход снизил количество брака и предоставил партнерам возможность более точно прогнозировать сроки закупок и поставок новой продукции.

Решение проблемы обновления ПО принтеров

В 2014 году Ninestar впервые на рынке представила программатор для обновления ПО чипов в картриджах. Для решения проблемы блокировки сторонних чипов принтерами, Ninestar разработала устройство Unismart, которое позволяет быстро, не снимая чип, установить на него новое ПО и продолжить использовать картридж G&G.

Высокая социальная ответственность

Ninestar прилагает усилия для сокращения выбросов углекислого газа и других отходов в окружающую среду.

Компания инвестировала миллионы долларов в надежную систему очистки сточных вод, а также в организацию бесплатной утилизации старых картриджей G&G.

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