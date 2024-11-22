Анатолий Гарбузов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию российскую микросхему для «умных» систем

Компания «Ангстрем» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — начала серийное производство универсального микроконтроллера. Такие устройства применяют в интеллектуальных сетях связи и системах «Умный дом». В ноябре 2024 г. изделие было внесено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и призвано заменить импортные аналоги. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания является одним из основателей российской электронной промышленности: в прошлом году она отметила 60-летие своей деятельности. За это время предприятием выпущено более 10 тыс. типов микросхем для космической, атомной и телекоммуникационной отраслей.

«С начала 2024 г. резидент ОЭЗ Москвы разработал почти 150 типов электронных изделий, 107 из которых уже запущены в производство. Они используются в системах управления двигателями общественного транспорта, жидкристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии и в промышленных сварочных аппаратах. В ноябре ещё одна разработка компании – микроконтроллер для «умных» систем была внесена Минпромторгом России в перечень отечественной продукции, что дает продукту конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний. Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тыс. устройств в год. За время своей деятельности в ОЭЗ Москвы компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного млрд руб., над реализацией проектов трудится около 1,08 тыс. специалистов», – Анатолий Гарбузов.

По словам производителя, в настоящее время наблюдается значительный спрос на эти изделия среди предприятий, занимающихся производством устройств и аппаратных систем для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем и сигнализации.

«Данный восьми-разрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в 2024 г. был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня – полностью отечественном продукте. В частности, программатор микросхемы, выполняющий функции записи, считывания и удаления информации, был оснащен USB-интерфейсом. В короткие сроки изделие было переведено из опытного производства в серийное», – сказал генеральный директор компании «Ангстрем» Сергей Воронцов.

Кроме того, предприятие занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера – проект «Трасса-1П», который обладает более расширенными характеристиками и также является полностью отечественным продуктом.

«Сегодня резидент ОЭЗ «Технополис Москва» решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи. К примеру, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения. Еще одной уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Устройство не только уникально для российского рынка, но и полностью заменяет аналоги мировых производителей», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.