Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G

МТС и Microsoft договорились развивать российский интернет вещей

Microsoft и МТС подписали соглашение о развитии российского рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT). Об этом CNews сообщила представитель российского офиса Microsoft.

В рамках соглашения будет осуществлена интеграция платформы интернета вещей Microsoft Azure IoT Central и сети интернета вещей NВ-IoT МТС. Кроме того, компании начнут предоставлять доступ к сервису по управлению устройствами интернета вещей Azure IoT Hub через принадлежащего МТС облачного провайдера CloudMTS.

Также клиенты получат возможность реализовать гибридные сценарии с использованием граничных вычислений (edge computing) – когда потоки данных проходят первичную обработку в месте их создания перед тем, как оказаться в облаке. Такой подход позволяет значительно снизить время отклика IoT-устройства. Это может быть критически важно в ситуациях, требующих моментальной реакции на событие, зафиксированное устройством. Низкую задержку могут обеспечить также и сети 5G, однако учитывая актуальные проблемы внедрения данной технологии в России – отсутствие отечественных 5G-базовых станций (хотя полнофункциональный макет у «Ростеха» уже готов) и «хороших» частот, занятых силовиками – ее массовое внедрение может затянуться.



Microsoft и МТС будут развивать российский интернет вещей

В Microsoft считают, что интеграция Azure IoT Central с сетью NB-IoT МТС облегчит создание IoT-решений с одновременным использованием локальных мощностей инфраструктуры МТС, набора NB-IoT Development Kit и глобального облака Microsoft Azure. «Это необходимо для создания автономных энергоэффективных устройств и решений на их основе. Например, для сбора и анализа данных с электросчетчиков или счетчиков газа и воды в многоквартирных и частных домах, наблюдения за состоянием окружающей среды, анализа данных со станков на промышленных предприятиях, мониторинга наполненности мусорных контейнеров или открытия люков», – пояснили CNews в Microsoft.

На вопрос CNews о сроках завершения проекта, представитель Microsoft ответила уклончиво, отметив, что специалисты Microsoft и МТС уже провели тестовую интеграцию, которая завершилась успехом.

Напомним, что МТС предоставляет облачные сервисы Microsoft на базе Azure Stack из собственных ЦОДов с 2018 г. по соглашению, заключенному компаниями в ноябре 2017 г.

Что такое NB-IoT

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – сеть связи для устройств интернета вещей, которые передают данные небольшими порциями с некоторой периодичностью. Устройства, рассчитанные на применение в сетях NB-IoT отличаются низким уровнем энергопотребления и могут работать до 10 лет без замены батареи. Сети NB-IoT работают на выделенных частотах сети LTE и для сигнала в них характерна высокая проникающая способность, поэтому IoT-устройства могут работать в труднодоступных местах, например, в подвалах.

МТС сообщила о готовности к запуску федеральной сети интернета вещей на базе технологии NB-IoT в сентябре 2018 г. Сегодня МТС называет свою NB-IoT-сеть «крупнейшей сетью в России, работающей в более 70 регионах страны».

Интеграция Azure IoT Central с NB-IoT-сетью МТС

Российские разработчики устройств для сети NB-IoT получат доступ к платформе Azure IoT Central. Таки образом, отечественные компании смогут разрабатывать и запускать масштабируемые IoT-системы в локальных средах и труднодоступных местах, имея при этом доступ к сервисам облака Microsoft Azure. Это позволит упростить и удешевить создание умных устройств и IoT-сервисов, а также ускорить их вывод на российский и глобальные рынки, считают в Microsoft.

Кроме того, планируется создание специального магазина (маркетплейса) для производителей, создающий решения на основе NB-IoT Development Kit МТС и Azure IoT Central.

NB-IoT Development Kit МТС – набор инструментов для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT, выпущенный компанией в конце мая 2020 г. Аппаратная часть комплекта включает в себя плату с микроконтроллером и радиомодулем, модуль GPS/GLONASS, программатор ST-Link, датчик температуры и акселерометр, набор антенн и кабелей. Также на старте в него входили SIM-чип NB-IoT, безлимитный трафик на год и готовая учетная запись на облачной IoT-платформе МТС.

Доступность гибридных сценариев

Как отмечают в Microsoft, реализация гибридных сценариев позволит снизить время отклика сети, причем это станет особенно заметно по мере распространения сетей 5G и решений на ее основе, где задержка не должна превышать трех-четырех миллисекунд. Комбинация сети пятого поколения, обработки данных на территории страны и доступ к облачным инструментам Microsoft позволят развивать телемедицину, применять технологии виртуальной и дополненной реальности, использовать беспилотный транспорт, удаленное управление высокоточными роботами и дронами, заявляют в компании.

Компании, которым необходим моментальный отклик сети до начала широкого распространения сетей пятого поколения в России, смогут реализовать гибридные сценарии с использованием граничных вычислений Azure IoT Edge и локализованных сервисов Azure Stack из облака CloudMTS.

Благодаря применению граничных вычислений, то есть первичной обработке собранных IoT-устройством данных прямо в месте их генерации, уменьшается объем передаваемой в дата-центр информации. За счет этого снижается время отклика сети, как и нагрузка на сеть и сервер.

Такой сценарий будет востребован транспортными, промышленными и медицинскими компаниями, которые работают с массивами данных от IoT-датчиков и должны моментально реагировать на чрезвычайные ситуации, считают в Microsoft.

Перспективы рынка интернета вещей

В МТС рассчитывают, что совместная работа с Microsoft в рамках нового соглашения поспособствует восстановлению отечественного рынка интернета вещей после спада в 2020 г.

«Российские разработчики IoT-устройств получат новые возможности для развития и продвижения своих продуктов, что в перспективе трех лет может привести к кратному увеличению числа умных устройств, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым сервисам Дмитрий Халин. – К концу 2023 г. мы ожидаем увидеть более 10 млн NB-IoT подключений. Мы также прогнозируем, что в перспективе пяти лет российский рынок граничных вычислений будет расти в среднем на 30% в год, а рынок интернета вещей – на 15%».

По мнению Кристины Тихоновой, президента Microsoft в России, «расширение партнерства в направлении IoT откроет новые возможности для развития бизнеса разработчиков IoT-решений, позволит обеспечить растущий спрос российских компаний на устройства и сервисы интернета вещей и будет способствовать развитию рынка, что позитивно скажется на экономическом климате в целом».