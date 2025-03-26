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Геометрия НПО
Геометрия НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 187 5
|Макаров Станислав 117 2
|Назарова Людмила 2 2
|Голованов Александр 3 2
|Головин Алексей 10 2
|Лаптева Марина 114 2
|Платонов Алексей 22 2
|Бураго Юрий 2 2
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 8 2
|Ефимова Тамара 4 2
|Васильев Александр 57 2
|Назаров Федор 3 2
|Моисеевич Анатолий 2 2
|Вершик Анатолий 2 2
|Бродскоий Иосиф 4 2
|Ведяхин Александр 133 2
|Перельман Григорий 15 2
|Путин Владимир 3209 2
|Турчков Алексей 2 2
|Пузанов Владимир 14 2
|Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 2
|Фетисов Александр 19 1
|Никитин Игорь 13 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Муромец Юлия 28 1
|Басаргин Виктор 9 1
|Сапожков Игорь 2 1
|Чернышев Виктор 6 1
|Круглов Кирилл 10 1
|Собянин Сергей 398 1
|Фортов Владимир 16 1
|Каменнова Мария 44 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Прохорчук Анна 1 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Наумов Максим 98 1
|Борисов Виталий 5 1
|Давыдов Денис 43 1
|Латыпова Ольга 4 1
|Майсак Тимур 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
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