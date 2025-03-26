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Индексная книга (каталог) CNews*
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Геометрия НПО


26.03.2025 В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским 1
08.11.2024 Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском 1
12.07.2024 Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна 1
20.06.2024 «Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки 1
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 1
06.06.2024 ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах 1
18.05.2024 Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона 1
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 1
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта 1
10.10.2023 Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера» 1
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 1
29.06.2023 ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM 1
27.06.2023 Предприятие «Росэлектроники» импортозамещает компоненты лабораторных дозаторов 1
14.06.2023 «Сбер» представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия» 1
06.12.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила новую технологию трехмерной параметрической оптимизации 1
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 1
01.12.2020 «Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили коллекцию одежды, посвященную личной безопасности в Сети 1
31.08.2020 Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w 1
13.07.2020 Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами 1
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров 1
06.04.2020 Геометрия оценки — проверка сотрудников по голосу 1
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 1
03.12.2019 «Лаборатория Касперского»: около трети ПК с биометрией подвергались угрозе кражи данных или контроля 1
05.11.2019 Обзор смартфона Neffos X20 Pro 1
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
18.10.2018 Обзор смартфона BQ 5517L Twin Pro 1
11.10.2018 Выбираем устройство для съёмки видео: советы ZOOM 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
08.08.2018 Обзор смартфона Motorola G6: классика на новый лад 1
26.07.2018 Обзор смартфона BQ 6015L Universe: инновации по доступной цене 1
11.07.2018 Хиты продаж первого полугодия 2018: телевизоры 1
10.06.2018 Обзор смартфона Honor 10. «Искусственный интеллект в среднем сегменте» 1
22.11.2017 Обзор Apple iPhone X: большой маленький экран 1
28.09.2017 «АМДтехнологии» разработали мобильное приложение для инженеров ЦОД 1
21.08.2017 Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго 1
07.07.2017 Schneider Electric представила универсальный LED-диммер в серии Merten D-Life 1

Публикаций - 141, упоминаний - 144

Геометрия НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11876 22
ДОК 834 22
Yandex - Яндекс 7519 20
Samsung Electronics 10312 13
Huawei 3975 12
LG Electronics 3626 8
Ростех - Автоматика Концерн 1652 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 7
Sony 6560 7
Microsoft Corporation 24728 6
VK - Mail.ru Group 3470 6
Meta Platforms - Facebook 4449 6
Apple Inc 12191 5
HP Inc. 5701 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 404 4
Canon 1401 4
Цифра ГК 2450 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 4
Leica Camera 263 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Nvidia Corp 3528 3
Siemens AG - Siemens Group 2597 3
ZTE Corporation 751 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 3
SAP SE 5305 2
8344 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 2
Ростелеком 9817 2
Xiaomi 1769 2
Intel Corporation 12245 2
IBM - International Business Machines Corp 9456 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Lenovo Group 2298 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 2
Schneider Electric 575 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1174 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 6
РЖД - Российские железные дороги 1926 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 3
Лента - Сеть розничной торговли 2102 2
АльфаСтрахование СГ 325 2
Газпром ПАО 1351 2
Miele - Миле 134 2
Мариинский театр - Государственный академический 44 2
TripAdvisor 41 2
Градиент 90 2
Hansa - Ханса 114 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 914 1
Visa International 1953 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
BMW Group 452 1
Beko 71 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Bentley Motors 72 1
ЕКА Топливная компания 143 1
Dyson 125 1
PornHub 26 1
Композит 94 1
BMW Designworks Group 15 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
Новатэк Новафининвест 55 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Volvo Cars 253 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5522 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 71 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 7
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12571 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9719 40
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10054 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25677 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2834 30
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 30
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 28
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2109 26
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20974 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7702 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4833 21
USB micro 967 21
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2368 21
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 21
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2173 20
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 450 20
SIM-card - Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 83 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7230 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4637 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10660 19
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1891 19
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 739 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12623 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12296 17
Объектив - Lens 1390 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9421 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 15
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1009 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6080 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2690 14
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1434 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31252 14
Google Android 14137 34
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 11
Google Play - Google Store - Android Market 3321 11
Booking.com 115 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7133 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 9
Opera Browser - Браузер 1023 8
Microsoft Windows 15791 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 7
Shazam 39 6
Kingsoft Office Software - WPS Office 31 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1566 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Apple iOS 7890 5
Linux OS 10101 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 4
Apple iPhone 6 4862 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
Microsoft Office 3776 3
Autodesk AutoCAD 340 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1119 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 178 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1647 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 3
Google Android 8 - Android Oreo 194 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 256 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 416 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
Nokia Monitor Test 14 2
Honor SuperCharge 127 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 2
Oracle Java - язык программирования 3108 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 187 5
Макаров Станислав 117 2
Назарова Людмила 2 2
Голованов Александр 3 2
Головин Алексей 10 2
Лаптева Марина 114 2
Платонов Алексей 22 2
Бураго Юрий 2 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 8 2
Ефимова Тамара 4 2
Васильев Александр 57 2
Назаров Федор 3 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Ведяхин Александр 133 2
Перельман Григорий 15 2
Путин Владимир 3209 2
Турчков Алексей 2 2
Пузанов Владимир 14 2
Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 2
Фетисов Александр 19 1
Никитин Игорь 13 1
Абрамов Виктор 11 1
Муромец Юлия 28 1
Басаргин Виктор 9 1
Сапожков Игорь 2 1
Чернышев Виктор 6 1
Круглов Кирилл 10 1
Собянин Сергей 398 1
Фортов Владимир 16 1
Каменнова Мария 44 1
Захаров Дмитрий 46 1
Прохорчук Анна 1 1
Прохоров Юрий 64 1
Наумов Максим 98 1
Борисов Виталий 5 1
Давыдов Денис 43 1
Латыпова Ольга 4 1
Майсак Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 50
Земля - планета Солнечной системы 10427 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5212 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52352 13
Европа 21852 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 8
Германия - Федеративная Республика 12738 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 7
Солнечная система - Solar system 2526 6
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14184 4
Франция - Французская Республика 7876 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 725 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 665 4
Америка Южная - Атакама пустыня 32 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 3
Германия - Берлин 717 3
Швеция - Королевство 3634 3
Турция - Турецкая республика 2392 3
Финляндия - Финляндская Республика 3618 3
США - Калифорния - Купертино 271 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 3
США - Нью-Йорк 3102 3
Казахстан - Республика 5593 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1685 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1815 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 2
Япония 13331 2
Америка - Американский регион 2167 2
Италия - Итальянская Республика 4367 2
Испания - Королевство 3725 2
Ближний Восток 2962 2
Азия - Азиатский регион 5576 2
Южная Корея - Республика 6688 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1370 2
Израиль 2744 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5012 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29582 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51802 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1098 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 12
Физика - Physics - область естествознания 2667 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2036 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5864 9
Ergonomics - Эргономика 1610 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5593 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18871 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5702 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 6
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