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Предприятие «Росэлектроники» импортозамещает компоненты лабораторных дозаторов

Рыбинский завод приборостроения холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил производство наконечников для лабораторных дозаторов, использующихся для высокоточного дозирования небольших объемов жидкостей. Изделия производятся из отечественного сырья и позволят импортозаместить продукцию зарубежных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Наконечники предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем. Геометрия изделия обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов большинства присутствующих на рынке производителей: Thermo Scientific («Ленпипет», г. Санкт-Петербург), BIOHIT (Sartorius), Eppendorf, PipetMan (Gilson), Assist (BioSan), Mettler Toledo.

«На сегодняшний день порядка 80% рынка медицинских наконечников в России занимают изделия зарубежных производителей. Мы планируем, что РЗП сможет обеспечить независимость российского потребителя в этом сегменте. На первоначальном этапе запущено производство наконечников с объемами дозирования 2-200 и 100-1000 мкл, в планах предприятия – дальнейшее расширение выпускаемого ассортимента», - сказал генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

Рыбинский завод приборостроения реализует проект по выпуску изделий из медицинского пластика для лабораторной диагностики с 2019 г. Создание нового высокотехнологичного производства, направленного на реализацию программы импортозамещения, реализуется совместно с Фондом развития промышленности. На сегодняшний день предприятие серийно выпускает микропробирки центрифужные типа эппендорф различного объема и наконечники для дозаторов.

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«Росэлектроника» - национальный вендор по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

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Госкорпорация «Ростех» – промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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