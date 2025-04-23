Родители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем по 5,8 тыс. рублей в неделю

Репетиторов оплачивают шесть из 10 родителей учеников 10—11 классов, тратя на это в среднем 5,8 тыс. руб. в неделю. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников среднего и старшего звена из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 32% родителей учеников седьмого—восьмого классов, 46% родителей девятиклассников и 60% родителей учащихся 10—11 классов. Причем старшеклассникам репетиторов сейчас нанимают чаще, чем год назад (+12 процентных пунктов).

Ученикам седьмого—восьмого классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около четырех тыс. руб. (+14% к 2024 г.). Для учащихся девятого, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников в среднем тратят 4,5 тыс. руб. в неделю на репетиторов (+18% за год), а для старшеклассников (10—11 классы) эта сумма увеличивается до 5,8 тыс. руб. (+16% по сравнению со средними расходами в 2024 г.).

Среди родителей старшеклассников доля тех, кто тратит более 10 тыс. руб. в неделю на репетиторов, составляет 15% против 8% среди родителей учащихся седьмого—восьмого классов и 5% среди родителей учеников девятого классов.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 522. Время проведения: четвертое марта — 17 апреля 2025 г. Исследуемая совокупность: родители учеников 7—11 классов. Размер выборки: три тыс. респондентов