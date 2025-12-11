Разделы

Техника
|

«Октава» расширяет линейку динамических капсюлей для сценических микрофонов

Компания «Октава Дизайн и Маркетинг» («Октава ДМ») представила обновленную линейку динамических капсюлей для сценических микрофонов.

Новая модель разработана как конкурентоспособная альтернатива зарубежным аналогам и демонстрирует превосходство по ряду ключевых параметров: устойчивости к перегрузкам, стабильности кардиоидной диаграммы направленности и высокой словоразборчивости в сложных акустических условиях, утверждают в «Октаве».

В основе разработки — модернизированный вариант OWS-HC01. Инженеры уделили особое внимание оптимизации работы в речевом диапазоне 3-6 кГц, что обеспечивает яркое и четкое звучание вокала. Устройство характеризуется расширенной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) и повышенной чувствительностью.

Корпус также был переработан: применены многослойные демпфирующие материалы и обновлена геометрия. Благодаря этому новая конструкция демонстрирует более низкий уровень паразитных шумов и вибраций по сравнению с популярными «райдерными» моделями.

Новый капсюль будет совместим с ручными передатчиками OWS-U2200THR-А, OWS-U2200THR-B. Оборудование предназначено для профессионального использования на концертной площадке.

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку
Цифровизация

Генеральный директор компании Любовь Стальнова сообщила, что серийное производство и интеграция капсюля во флагманские микрофоны запланированы на I квартал 2026 г.

«Для нас этот проект — больше, чем просто запуск нового продукта. Мы создаем сценический стандарт нового поколения, превосходящий классические решения. Производство динамических капсюлей — это исторический профиль для завода «Октава». Благодаря мощной инженерной школе и современной промышленной инфраструктуре мы продолжаем дело легендарного завода, но уже на качественно новом уровне», — сказала Любовь Стальнова.

В настоящее время новинка проходит финальные этапы испытаний, включающие контроль АЧХ, оценку нелинейных искажений, а также климатические и вибротесты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Россияне начали выпускать суверенные мониторы со встроенной зарядкой для смартфонов и ноутбуков

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще