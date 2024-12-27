Стальнова Любовь
Стальнова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Путин Владимир 3171 2
|Юдин Станислав 2 1
|Решнова Екатерина 1 1
|Бельков Павел 1 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
|Россия - ЦФО - Тульская область 1224 4
|ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
|ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
|Украина - Запорожская область 81 1
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