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Стальнова Любовь



27.12.2024 Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки 1
25.12.2024 «Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук» 1
12.08.2024 «Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему 1
14.06.2024 «Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ» 1
31.01.2024 Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России 1
12.01.2024 Резидент «Сколково» займется импортозамещением на рынке радиосистем 1
31.01.2023 «Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Стальнова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - творческий индустриальный кластер 35 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
SAP SE 5277 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Микрофон - Microphone 2501 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 250 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Наушники - Headphones 3999 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 116 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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