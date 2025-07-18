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«Октава ДМ» выводит на рынок модернизированные радиосистемы с возможностью каскадирования

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» выводит на рынок модернизированную цифровую радиосистему – новую улучшенную модель OWS-U2200 .

Главное преимущество новинки — возможность каскадирования до четырех приемников без использования внешних антенных систем. Радиосистема будет оснащена двумя антеннами и двумя выходами «каскад», с помощью которых можно подключить приемники друг к другу напрямую.

Данная функция позволяет соединить между собой в «каскад» четыре приемника «Октава» новой модификации и подключить к ним две направленные антенны OWS-ALP. Такая схема будет работать без применения дополнительных устройств, она крайне удобна в работе, а также сокращает затраты на оборудование.

Беспроводные радиосистемы «Октава OWS-U2200» – это цифровые системы с аналоговым выходом звукового сигнала, оснащенные цифровой модуляцией типа QPSK. Для повышения качества и надежности радиосистемы снабжены функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения настроек. В комплект входят стационарный приемник с ярким и информативным LED-экраном и передатчики-микрофоны.

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Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что релиз радиосистемы запланирован на осень 2025 г.: «Мы давно сотрудничаем с представителями индустрии и точно знаем их потребности. Новые возможности модернизированного приемника позволят расширить области применения радиосистем. Новинка отлично подойдет для оснащения мероприятий любого уровня и масштаба: открытые и закрытые сцены, организация массовых мероприятий, театры, конгрессно-выставочные площадки, учебные заведения и т.д. Кроме того, продукция Октавы — это серьезный ответ западным аналогам».

Новые радиосистемы от «Октавы ДМ» — это ответ на запросы потребителей. Новый продукт стал готовым решением, которое облегчит задачу музыкантов и звукорежиссеров в поиске качественного звука на мероприятиях любого масштаба.

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