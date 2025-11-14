Разделы

«Октава ДМ» выводит на рынок продукт для управления звуковым оборудованием

Производитель электроакустического оборудования компания «Октава Дизайн и Маркетинг» объявила о выводе на рынок нового продукта — специального программного обеспечения «Центр управления системой» (ЦУС). Продукт уже выпущен и проходит открытое бета тестирование. Релиз финальной версии и передача в продакшен запланированы на ноябрь 2025 г.

Решение предназначено для централизованного управления и мониторинга работы программно-аппаратных комплексов (аудиобейдж) АБ-400 и АБ-101.

ЦУС позволяет операторам в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования и гибко управлять его настройками, что повышает эффективность и надежность работы всей системы.

Ключевые особенности и технические характеристики: единый центр для управления настройками и мониторинга работы комплексов АБ-400 и АБ-101; все данные отображаются и анализируются без задержек; возможность установки как на физической серверной инфраструктуре заказчика, так и на компактном мини-ПК; количество подключаемых комплектов ограничено только пропускной способностью локальной сети предприятия; наличие Wi-Fi-модуля – в зависимости от потребностей заказчика.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Создание собственного программного обеспечения и запуск центра управления системой — это важный шаг в развитии нашей линейки продуктов, — отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова. — Мы даем клиентам мощный и удобный инструмент для полного контроля над работой оборудования, что в конечном итоге повышает их операционную эффективность».

Программно-аппаратный комплекс АБ-400 — это миниатюрный интеллектуальный аудиобейдж, который автономно записывает речь в высоком качестве. Он способен переводить аудиозапись в текст, а также находить ключевые слова. Аудиобейдж помогает компаниям осуществлять речевую аналитику или решать конфликтные ситуации при общении сотрудников с партнерами и клиентами.

