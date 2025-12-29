Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Часть функций Chrome могут стать платными. В первую очередь это коснется ИИ-функций – в коде браузера найден фрагмент, указывающий, что Google собирается брать за них деньги. Chrome существует с 2008 г. и всегда был полностью бесплатным. Последуют ли разработчики браузеров на основе Chrome примеру Google, станет известно со временем.

За Chrome плати

Google собирается дополнительно монетизировать свой браузер Chrome путем взимания денег за ИИ-функции, которые должны появиться в нем самом скором будущем. Как пишет портал XDA-Developers, в коде Chrome есть фрагмент, указывающий на платность ИИ-агента, доступ к которому скоро откроют пользователям,

Код обнаружил пользователь заблокированной в России социальной сети Х под псевдонимом Leopeva64. Он нередко публикует в интернете информацию о грядущих изменениях в Chrome и почти всегда оказывается прав.

«Похоже, что возможности Chrome по управлению действиями с помощью ИИ будут доступны только по подписке, по крайней мере, на начальном этапе. В одном из коммитов подтверждается, что «активация» (возможность для ИИ совершать действия от вашего имени) потребует платной подписки», – написал Leopeva64 в своем блоге.

Как все будет работать

Новый ИИ-агент, который Google встроит в Chrome, будет основан на нейросети Google Gemini, которая не так давно появилась в составе браузера. За счет нее можно, в числе прочего, прямо во время чтения той или иной страницы или просмотра видеоролика запросить краткое содержание, не переходя при этом в отдельную вкладку с чат-ботом.

geralt / Pixabay Пока Windows превращается в агентскую ОС, Chrome трансформируется в агентский браузер

Какие именно функции Gemini получит новый ИИ-агент, и какие из них Google собирается предоставлять за деньги, пользователь Leopeva64 если и нашел в коде, то не осветил в своем блоге. Вполне вероятно, что базовые возможности останутся доступными бесплатно в качестве демонстрации возможностей, а для остальных Google может подготовить тарифный план и, может, даже не один.

Вполне вероятно, что Google привяжет новый ИИ-агент к нынешним тарифным планам Gemini AI Pro и Ultra , стоимость которых составляет в США $20 (1555 руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2025 г.) и $250 (19,4 тыс. руб.) в месяц соответственно.

Также нельзя исключать, что Google будет взимать плату за пользование ИИ-агентом в Chrome не всегда, а лишь в течение какого-либо времени. Так полагает сам Leopeva64, указывая на то, что поначалу Gemini в Chrome тоже требовала платной подписки, но теперь она бесплатна для всех.

Пользователей – тьма

Для Google внедрение в Chrome платного ИИ-агента – это потенциально золотая жила. Несмотря на то, что Chrome появился намного позже своих основных конкурентов, он занимает существенно более крупную долю на мировом рынке браузеров.

У Chrome сейчас 71,22% (ноябрь 2025 г., StatCounter), тогда как у стартовавшего в 2004 г. Firefox – 2,83%. Opera, в 2025 г. отметивший свое 30-летие, еле удерживает 1,89%.

Другими словами, потенциальная аудитория пользователей платного ИИ-агента огромна – десятки и, быть может, сотни человек по всему миру. Сам по себе Chrome является бесплатным, но Google собирает множество пользовательских метрик, которые затем продает рекламодателям. Для них у нее есть собственная рекламная сеть, крупнейшая в мире.

Однако внедрение в Chrome ИИ-агента, тем более платного, может не лучшим образом отразиться на репутации браузера и привести к оттоку его пользователей. Прямо сейчас корпорация Microsoft сталкивается с непрекращающимся потоком пользовательской ненависти за то, что она встроила в Windows 11 ИИ-ассистента Copilot и всячески навязывает его всем вокруг. А недавно представители компания заявили, что Windows 11 скоро превратится в агентскую операционную систему, чем лишь повысили градус недовольства потребителей.