«Октава ДМ» запускает цифровой b2b портал для заказчиков

Тульское предприятие ООО «Октава ДМ», российский разработчик решений в области электроакустики, сообщает о запуске нового цифрового портала. Он предназначен для оперативной регистрации проектных инициатив заказчиков, внедряющих решения и продукты «Октава».

Создание портала – часть масштабной цифровой трансформации компании. Новый сервис позволит: упростить взаимодействие между производителем и проектной организацией: сроки обработки обращений уменьшены до нескольких минут, а этапы согласования стали максимально прозрачны; автоматизировать ключевые элементы взаимодействия с заказчиком: подачу заявки, маршрутизацию на ответственного менеджера, предварительную оценку проекта и формирование его трекера; использовать интерфейс, позволяющий работать в режиме «одного окна».

Портал разработан на базе отечественных решений и полностью соответствует требованиям по защите информации, предъявляемым к ИТ-системам в сегменте B2B. Он предназначен для сотрудников как государственных, так и коммерческих организаций.

Генеральный директор ООО «Октава ДМ» Любовь Стальнова отметила, что доступ осуществляется через защищенный канал связи. Также есть ролевая модель для внутренних сотрудников, обеспечивающих контроль работы системы.

«Наша платформа разработана так, чтобы с ней было удобно работать начиная с первых шагов. Новый портал - это не просто удобный канал связи, это элемент будущей экосистемы по управлению жизненным циклом проектов Октава», – сказала Любовь Стальнова.