Первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК стал доступен для пользователей

Первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК, выпущенный производителей электроакустической продукции «Октава ДМ», поступил в продажу. Микрофон разработан и собран на собственной производственной базе в Туле. Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

Для компании ЖУК — это не просто микрофон. Это — по-настоящему знаковый продукт. Завод Октава основан в 1927 г. В тот же год в большой книге природы была сделана удивительная запись. Ученые открыли ранее неизвестный вид — изящного жука из семейства Cerambycidae. Его назвали Oberea octava.

«Наши инженеры создали качественный продукт с расширенными функциональными характеристикам. Петличный микрофон — уверенный конкурент мировых брендов. Он отлично подойдет для работы блогеров. Микрофон обеспечивает высокое качество звука, не ограничивая при этом движений говорящего. Это делает его удобным в самых различных ситуациях», — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

«Октава ЖУК» состоит из микрофона-передатчика и компактного приемника (ресивера). Он подключается к любым записывающим или транслирующим устройствам, в том числе к экшен-камерам, видеокамерам и ПК, не требуя специального программного обеспечения. Ресивер совместим как с IOS, так и с Android.

Благодаря низкой задержке аудиосигнала устройство может использоваться и для онлайн-связи. Петличный беспроводной микрофон крепится на магнит к одежде говорящего и по радиоканалу передает звук в звукопринимающий девайс.

Компактный корпус микрофона выполнен из ударопрочного пластика и оснащен миниатюрным MEMS-микрофоном. Доступна версия с двумя передатчиками, что идеально подходит для интервью и других задач, где требуется запись нескольких спикеров.

В комплект входят: передатчик, зарядный кейс, приемник, ветрозащита, кабель USB - Type-C, кабель Type-C - Type-C, кабель Jack 3,5-Jack 3,5 и переходник Type-C - Lightning.

Микрофонная система компактная и легкая, но при этом мощная и надежная. ЖУК обеспечивает исключительное качество звука на расстоянии до 300 м. Микрофон может работать без подзарядки до 18 часов. Время беспрерывной работы передатчика — шесть часов. Зарядный кейс способен провести два дополнительных цикла заряда батареи.

