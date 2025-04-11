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«Октава ДМ» выводит на рынок микрофоны для озвучивания барабанной установки

«Октава ДМ» выводит на рынок новые инструментальные микрофоны. Модели D-1 и D-2, производимые на собственной базе в Туле, предназначены для озвучивания барабанной установки.

Динамические микрофоны кардиоидной направленности с расширенным низкочастотным диапазоном рассчитаны на высокий уровень звукового давления. Микрофоны предусмотрены для различных компонентов барабанной установки: D-1 — для захвата мощного звука большого барабана, а D-2 — для озвучивания ударных инструментов или перкуссии, а также для малого барабана и том-томов. В комплекте к микрофону идут специальные крепления для установки, что позволяет использовать их без дополнительных стоек.

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Марк Брянцев протестировал микрофоны и оценил их звучание.

«Я опробовал их на кахоне, но даже на этом инструменте можно было оценить punch. У микрофонов хорошая атака, прекрасно держат давление, звучат насыщенно. Понравился оригинальный и пока ни на кого не похожий дизайн, интересное соединение с креплением на обод. В общем первые впечатления положительные. Интересно, насколько они будут износостойким в работе. Но на вид – внушают доверие. Мы успели записать на них несколько треков. В одном только широкомембранный микрофон, а второй композиции – оба. Вердикт – понравилось», – сказал музыкант.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что релиз микрофонов запланирован на II квартал 2025 г.

«Мы уже не первый год сотрудничаем с музыкантами, поэтому точно знаем потребности индустрии. D-1 и D-2 помогут получить сбалансированный стереозвук ударной установки. Несмотря на то, что техника разрабатывалась именно для барабанов, микрофоны также подойдут и для записи басовых кабинетов, гитарных усилителей, контрабасов, виолончелей и баритон-валторн», – сказала Любовь Стальнова.

Микрофоны для ударных от «Октавы ДМ» — это ответ на запросы потребителей. Новый продукт стал готовым решением, которое облегчит задачу музыкантов и звукорежиссеров в поиске качественного звука.

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