Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России

Музыкальные школы и школы искусств новых регионов России будут оснащены разработками «Октава ДМ» — R&D-центра, созданного на площадке электроакустического завода «Октава» госкорпорации «Ростех». Первая партия оборудования уже поступила в учебные заведения Луганской и Донецкой народных республик. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Дизайн и Маркетинг».

По программе поставляются проводные конденсаторные микрофоны Октава МК-207 и проводные динамические микрофоны Октава МД-307. Обе модели разрабатывались в России для использования вокалистами и спикерами на концертах, массовых мероприятиях, репетиционных базах, в учебной деятельности и входят в реестр государственной информационной системы промышленности. Распределение идет согласно заявленной школами потребности.

«Высококачественная российская продукция продолжает активно замещать на рынке импорт. И мы приняли участие в проекте, который с одной стороны направлен на творческое развитие школьников, а с другой — на поддержку российской промышленности. Общая потребность учебных заведений новых территорий в наших микрофонах довольно велика, поэтому программа поставки рассчитана на три года. Контракт на поставку в 2023 г. исполнен в срок и в полном объеме. Например, конденсаторные вокальные концертные микрофоны Октава МК-207 получили Молодогвардейская детская школа искусств, Детские школы искусств № 4 и № 5 города Стаханов, Антрацитовская музыкальная школа, многие другие. Мы готовы и дальше обеспечивать учебные заведения самыми современными российскими микрофонами», — сказала генеральный директор R&D-центра «Октава ДМ» Любовь Стальнова.

На территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей находится порядка 150 учреждений дополнительного образования сферы культуры. Это школы искусств и музыкальные школы, а также более 1300 общеобразовательных школ. Во время встречи с финалистами конкурса «Это у нас семейное» на выставке «Россия» преподаватель одного из учебных заведений — Суходольской школы искусств — Сергей Дьяченко лично поблагодарил за помощь Президента. Учитель рассказал, что в Луганской народной республике получили не только микрофоны, но и баяны, гармони, аккордеоны, домры, балалайки, много других инструментов.

«Действительно, у нас отдельная программа по поддержке общеобразовательных и музыкальных школ. И очень приятно услышать, что она работает», — отметил Президент России Владимир Путин на встрече.

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ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в 2019 г. в Туле. К концу 2023 г. общество выпустило на рынок 14 гражданских изделий по восьми продуктовым группам. Продуктовые направления компании: профессиональные вокальные и инструментальные проводные и беспроводные микрофоны, слуховые аппараты, периферийные компьютерные устройства и программно-аппаратные комплексы для записи речевых переговоров. Предприятие ведет продвижение на внутреннем и международных рынках бренда «Октава» — как собственных продуктов, так и производства завода «Октава» (актив госкорпорации «Ростех»). Микрофоны «Октава» используют в театре, в российском и зарубежном кино, с ним работают блогеры и подкастеры. Статус российского производителя подтвержден Департаментом развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.