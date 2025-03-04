Тульский производитель электроакустической техники «Октава ДМ» объявил о выводе на рынок нового товарного знака

Обновленный шрифтовой логотип будет использоваться для брендирования линейки цифровых устройств «Октава». При этом легендарный исторический логотип, появившийся в 1958 г., продолжит применяться для аналоговой продукции. Новый логотип органично вписывается в digital среду компании. Он стал более универсальным и минималистичным. Обновленная айдентика символизирует новый виток в развитии бренда «Октава». Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

Бренд «Октава» широко известен благодаря аналоговым микрофонам, которые зарекомендовали себя как эталон качества звука. В 2019 г. на базе электроакустического завода был создан технологичный стартап «Октава ДМ», который сфокусировался на разработке современной цифровой продукции.

Тульская компания вывела на рынок ряд собственных разработок: современные вокальные микрофоны МД-307 и МК-207, одноканальную радиосистему OWS-U1200, двухканальную радиосистему OWS-U2200, программно-аппаратные комплексы для аналитики речи («Аудиобейдж») АБ-101 и АБ-400, промышленные микрофоны серий МКЭ-250, двунаправленный микрофон МКЭ-230-2, комплекс диспетчерской связи КДС-1, цифровые слуховые аппараты «Нота», гарнитуры серии ГК, микрофоны для барабанов D1 и D2, антенна логопериодическая пассивная OWS-ALP, беспроводные петличные микрофоны «Жук».

С 2025 г. вся линейка цифровых устройств будет поставляться с новым логотипом, отражающим высокотехнологичный характер компании.

«Исторический логотип «Октавы» — это символ качественного звука и дань уважения к традициям бренда. Однако новые цифровые продукты требуют актуальных и лаконичных решений. Создавая новый логотип, мы сделали акцент на четкую типографику и монохромность, что показывает наше стремление создавать современные изделия высокого качества. Такой подход позволяет сохранять историческую ценность, расширять аудиторию и соответствовать запросам потребителей. Ребрендинг цифровых продуктов «Октава» — это стратегический шаг, который укрепляет нашу позицию на рынке и подчеркивает готовность к новым вызовам. Обновленная айдентика станет визуальным символом высокотехнологичных решений», — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.