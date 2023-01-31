«Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики

«Октава ДМ», созданная на базе электроакустического завода «Октава» госкорпорации «Ростех», разработала умное устройство для записи переговоров, хранения полученных файлов и их последующей обработки. Аудиобейдж способен переводить аудиозапись в текст, а также находить любые ключевые слова. Новинка поможет компаниям осуществлять речевую аналитику или решать конфликтные ситуации при общении сотрудников с партнерами и клиентами.

Аудиобейдж состоит из дисплея с диагональю 2,8 дюйма. Устройство информирует клиента об имени оператора и предупреждает о записи. Фиксация речи осуществляется на два раздельных канала в высоком качестве. Ресурс карты памяти и емкость аккумулятора разработки позволяют ей функционировать непрерывно без подзарядки более 16 часов.

В состав системы входят базовая станция, бейдж со встроенными микрофонами и программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора системы.

Программно-аппаратный комплекс прошел успешные пилотные испытания с производителями речевой аналитики в России. Устройство запатентовано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, что дает разработчику исключительное право на промышленный дизайн и интерфейс.

«По дизайну и основным техническим характеристикам наша система уникальна, что подтверждено патентом. Решение для записи аудиопотока, содержащего акустическую и семантическую составляющие, может быть использовано для записи, распознавания и анализа, хорошо показало себя на тестах и применимо во многих социально значимых сферах», – сказала генеральный директор R&D-центра «Октава дизайн и маркетинг» Любовь Стальнова.

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места дает возможность кастомизировать бейдж – вводить имена, должность и иную информацию, а также задавать стилистику отображения этих данных на экране. Базовая станция служит для зарядки устройства и является мостом его конфигурирования и передачи аудиоданных.

Оборудование работает при температуре 10-35°С. Степень защиты оболочки аудиобейджа – IP54, степень защиты оболочки базовой станции – IP20. По электробезопасности система соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002 для аппаратов 1 класса.

Новый продукт поможет улучшить качество сервиса в различных сферах, таких как гражданские авиаперевозки, туризм, ритейл, а также в любой другой индустрии, где коммуникации с клиентами и партнерами являются неотъемлемой частью бизнес-процесса.