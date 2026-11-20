Разработана операционная система LiberNT – почти полная копия Windows 11. В отличие от оригинала, LiberNT полностью бесплатна и обладает поддержкой архитектуры RISC-V, которую Microsoft так и не добавила в свою пятилетнюю ОС. Также LiberNT располагает полноценной поддержкой архитектуры ARM. Исходный код, написанный при участии нейтосетей, выложен на GitHub.

Как Windows, только лучше

Создана операционная система LiberNT, копирующая интерфейс Windows 11 вплоть до обоев рабочего стола, пишет Tom’s Hardware. Ее главная отличительная черта – это полноценная поддержка процессорных архитектур ARM и RISC-V, чем сама Windows 11 похвастаться не может. В системе Microsoft, вышедшей пять лет назад, есть поддержка лишь избранных ARM-чипов, а про существование процессоров на RISC-V она не слышала вовсе. Поддержка х86 тоже в наличии.

LiberNT распространяется на бесплатной основе под лицензией GPL 3.0 и в настоящее время находится в стадии активной разработки. По словам авторов проекта, все опубликованные к концу ноября 2026 г. сборки этой системы являются бета-версиями – они рекомендуют запускать их на виртуальных машинах.

github.com/LiberNT/LiberNT Рабочий стол LiberNT что-то напоминает

Но самое главное – LiberNT умеет запускать нативно программы, написанные под Windows 11. Иначе говоря, под LiberNT можно работать с тем же ПО, которое пользователи Windows 11 запускают на своих ПК на ежедневной основе.

С учетом всех вводных это делает LiberNT серьезным конкурентом операционки Microsoft. К слову, исходный код LiberNT размещен на GitHub – репозитории, подконтрольном Microsoft с лета 2018 г.

Из форка в отдельный проект

К моменту выпуска материала наиболее актуальные сборки LiberNT на GitHub датировались серединой октября 2026 г. Что примечательно, запустить систему можно и на обычных компьютерах с процессором на архитектуре х86 – архив с ее образом для таких ПК «весит» примерно 220 МБ, а сам образ после распаковки – около 480 МБ.

Проект развивается стремительно

Как пишет Tom’s Hardware, поначалу LiberNT представляла собой лишь форк другой схожей системы – ReactOS. Авторы LiberNT эту прошлую связь не отрицают, но настаивают, что их детище давно переросло в самобытную ОС. По их словам, сейчас у LiberNT есть собственные загрузчик, графический стек, менеджер памяти, а также новое ядро. «LiberNT не связана с проектом ReactOS или Microsoft и не поддерживается ими», – настаивают авторы проекта.

Вижу цель, не вижу препятствий

Создатели LiberNT преследуют одну глобальную цель – они хотят создать операционную систему, которая станет бесплатной альтернативой OC Microsoft. Свой проект они сравнивают с Windows 11 потому, что все прочие пользовательские ОС Microsoft официально устарели и не поддерживаются.

Со слов разработчиков, они стремятся разработать бесплатную альтернативу Windows, которая будет «стабильной, надежной и эффективной» (stable, reliable and efficient). К пункту «эффективной» вопросов пока не возникает – несмотря на то, что система находится на стадии разработки, она уже обгоняет Windows 11.

Команда LiberNT провела сравнительный анализ своей ОС с Windows, и LiberNT превзошла ее по всем показателям в 112 из 132 системных тестов. Тестирование оценивало производительность в следующих областях: кэширование файлов, обработка памяти, потоки и блокировки, а также хранилище FAT32 и NTFS.

Примечателен тот факт, что тест проходил на ноутбуке Apple MacBook с процессором М3. Windows его официально не поддерживает, но ее можно запускать на современных ноутбуках Apple в виртуальном окружении.

Современные технологии в помощь

Разработчики LiberNT не скрывают, что как минимум часть кода системы была не написана, с генерирована при помощи нейросетей. Какой сервис они использовали, не уточняется.

Сгенерировано ИИ Без вайбкодинга не обошлось

«Искусственный интеллект является частью процесса создания LiberNT. Он помогает нам проверять и писать код», – говорится на странице проекта на GitHub объясняется в разделе страницы проекта на GitHub.

«Все, что пишет ИИ, затем проверяется человеком. Прежде чем что-либо попадет в основную ветку, человек запускает и проверяет сквозные тесты. Мы слишком дорожим этим проектом, чтобы допустить регрессию», – добавили разработчики.