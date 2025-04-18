Разделы

Техника
|

«Октава ДМ» анонсировала выход новых настольных микрофонов на гусиной шее

В 2025 г. производитель акустических продуктов, тульский R&D-центр «Октава ДМ», выпустит на рынок новые настольные микрофоны на гусиной шее с подставкой: МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2.

Эти модели стали эволюцией электретного конденсаторного микрофона для конференцсвязи МКЭ-250. Они отличаются высокой слогоразборчивостью и оснащены гибкой штангой, которую удобно подгонять под антропометрические данные конкретного человека. Новые микрофоны различаются по питанию, разъемам и сферам применения.

МКЭ-250-1 — настольный микрофон с выходом XLR. Питание от сети 220 В. Предназначен для систем диспетчерских пунктов, заправок и торговых центров. Перед объявлением сообщения раздается рингтон

МКЭ-250-2 — настольный микрофон с выходом USB-C. Питание — также по USB. Может быть использован как компьютерный микрофон для проведения звонков, онлайн-конференций и совещаний, стриминга.

Номинальный диапазон частот обоих устройств — 100-12000 Гц. Микрофоны устанавливаются на стол, питание подается с блока, который идет в комплекте, затем устройства подключаются к усилителю с помощью разъема.

На рынке МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2 конкурируют с несколькими моделями. В отличие от них, тульские модели обладают рядом преимуществ. Во-первых, это повышенная чувствительность — 45 дБ, что делает их более комфортными в использовании. Во-вторых, это удобная съемная шея. В-третьих, разнообразие разъемов и источников питания. Эти преимущества делают микрофоны более функциональными для любых задач.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что старт продаж запланирован на июнь.

«Особенность этих новинок — возможность звукоусиления речи и более узкая зона захвата звука, благодаря чему отсекаются шумы. Пользователи получают удобный, не требующий установки драйверов продукт, способный передавать голос говорящего чисто и громко. Новые модели подойдут для использования в профессиональных сферах, где качественное звучание и точность передачи звука имеют большое значение», — сказала Любовь Стальнова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками

Будущее микросхем под угрозой. Между транзисторами стало слишком мало места, и они теперь слишком сильно греются

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153