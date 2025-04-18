«Октава ДМ» анонсировала выход новых настольных микрофонов на гусиной шее

В 2025 г. производитель акустических продуктов, тульский R&D-центр «Октава ДМ», выпустит на рынок новые настольные микрофоны на гусиной шее с подставкой: МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2.

Эти модели стали эволюцией электретного конденсаторного микрофона для конференцсвязи МКЭ-250. Они отличаются высокой слогоразборчивостью и оснащены гибкой штангой, которую удобно подгонять под антропометрические данные конкретного человека. Новые микрофоны различаются по питанию, разъемам и сферам применения.

МКЭ-250-1 — настольный микрофон с выходом XLR. Питание от сети 220 В. Предназначен для систем диспетчерских пунктов, заправок и торговых центров. Перед объявлением сообщения раздается рингтон

МКЭ-250-2 — настольный микрофон с выходом USB-C. Питание — также по USB. Может быть использован как компьютерный микрофон для проведения звонков, онлайн-конференций и совещаний, стриминга.

Номинальный диапазон частот обоих устройств — 100-12000 Гц. Микрофоны устанавливаются на стол, питание подается с блока, который идет в комплекте, затем устройства подключаются к усилителю с помощью разъема.

На рынке МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2 конкурируют с несколькими моделями. В отличие от них, тульские модели обладают рядом преимуществ. Во-первых, это повышенная чувствительность — 45 дБ, что делает их более комфортными в использовании. Во-вторых, это удобная съемная шея. В-третьих, разнообразие разъемов и источников питания. Эти преимущества делают микрофоны более функциональными для любых задач.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что старт продаж запланирован на июнь.

«Особенность этих новинок — возможность звукоусиления речи и более узкая зона захвата звука, благодаря чему отсекаются шумы. Пользователи получают удобный, не требующий установки драйверов продукт, способный передавать голос говорящего чисто и громко. Новые модели подойдут для использования в профессиональных сферах, где качественное звучание и точность передачи звука имеют большое значение», — сказала Любовь Стальнова.