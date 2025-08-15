«Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB»

Тульский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» разработал четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB». Продукт не имеет аналогов на рынке, утверждает производитель.

«АРД-4-USB» — это автономный аудиорегистратор данных, предназначенный для приема, обработки и записи аудиопотока с цифровых микрофонов по протоколу USB. Устройство работает в паре с микрофонами и имеет возможность передачи записей диалогов по локальной сети по протоколам SFTP и S3. Он имеет компактный корпус с несколькими портами USB, индикаторами, понятным интерфейсом.

Генеральный директор компании «Октава ДМ» Любовь Стальнова сказала, что выход изделия на рынок запланирован на конец августа этого года: «АРД-4-USB» – это идеальное сочетание мощности, гибкости и простоты для профессиональной многоканальной аудиозаписи. Автономность, интеллектуальные режимы записи и удобное сетевое управление делают его незаменимым инструментом там, где требуется надежная фиксация звука. Он отлично встроится в бизнес-процессы и позволит упростить сложные задачи».

Ключевая особенность «АРД-4-USB» – полная автономность. После настройки регистратор работает самостоятельно, не требуя постоянного подключения к компьютеру, обеспечивая бесперебойную запись данных.

Вы можете подключить до четырех стандартных USB-микрофонов или других аудиоустройств одновременно. Например, двунаправленный цифровой «МКЭ-230-2», предназначенный для записи диалогов между двумя абонентами (клиентом и оператором), находящимися друг напротив друга. Или настольный микрофон на гусиной шее «МКЭ-250-2» для конференцсвязи.

Регистратор обеспечивает фантомное питание 5В (до 100 мА на канал) для совместимых микрофонов, устраняя необходимость в отдельных источниках питания или батареях. Обеспечивает широкий выбор частот (от 8 кГц до 48 кГц) и разрядность 8-32 бита для оптимального соотношения качества и объема данных. А также имеет функцию записи по активации голосом, экономя место на носителе.

Сферы применения: конференции и совещания: запись переговоров, презентаций, интервью с нескольких микрофонов одновременно; образование: фиксация лекций, семинаров, экзаменов; системы безопасности: документирование аудиособытий на объектах; телекоммуникации и колл-центры: запись разговоров (при соблюдении законодательства); промышленность и мониторинг: запись звуков оборудования для диагностики или контроля процессов; журналистика и производство контента: полевая запись с нескольких источников.