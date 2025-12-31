Разделы

CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция издания CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Каким нам запомнится уходящий год?

Отечественные технологии становились все более зрелыми и укрепляли позиции.

Заметными событиями уходящего года стали ограничения и блокировки.

Что мы ждем от наступающего года? Как показал опрос CNews Analytics, ожидания участников российского ИТ-рынка становятся менее оптимистичными и более сдержанными, но большинство смотрит в будущее трезво и позитивно и прогнозирует умеренный рост в предстоящем году.

hny700.jpg

Сnews
С наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы в новом 2026 г. вы были здоровы и счастливы, а цифровые технологии помогали проводить больше времени с родными и близкими!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 5 января 2026 г.

