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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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Соколов Павел


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области 1
14.06.2024 «Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ» 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
23.03.2022 Группа «Т1» переезжает в «умный» офис 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
11.04.2016 «РЖД Логистика» выпустила iOS-приложение для онлайн-заказа грузоперевозок 1
20.02.2014 «Большие данные» создают хороший контент 1
23.01.2014 i-Free создаст в «Сколково» центр разработок по NFC и Big Data 1
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass 1
14.11.2006 "Открытые Технологии" назначили финансового директора 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Соколов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 82 7
Yandex - Яндекс 7838 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
Генериум 13 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 240 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 408 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
МегаФон 9366 1
Nutanix 105 1
SAP SE 5344 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Microsoft Corporation 24901 1
Veeam Software 322 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
Telegram Group 2262 1
Visiology - Визиолоджи 77 1
UIPath 106 1
McKinsey & Company Int 256 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Comindware - Колловэар 162 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Газинформсервис - ГИС 321 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Google LLC 11987 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 77 1
K2 - К2РУ - SourceCode 110 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
РЖД - Российские железные дороги 1946 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 584 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 488 2
Спортмастер - Sportmaster 181 2
Транснефть 313 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Biocodex - Биокодекс 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1264 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
РЖД Логистика 21 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
Лента - Сеть розничной торговли 2163 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3147 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5568 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5806 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6963 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24994 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1299 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1359 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8946 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4763 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17440 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7613 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1256 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 900 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 145 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 294 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24817 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3028 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1695 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1144 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 3
Google Android 14339 2
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 2
МТС Мобильные сотрудники 114 2
Apple iOS 8002 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Office 3835 1
Apple - App Store 2945 1
Microsoft Office 365 958 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 717 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Microsoft Graph 12 1
Microsoft Access 60 1
HTC One - серия смартфонов 186 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 218 1
РЖД Экспресс 2 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
НКТ - Р7-Офис 421 1
ELMA BPM 35 1
Visiology ИАС BI-платформа 36 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1358 1
Apple Face ID 225 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 607 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 525 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 449 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 1
Чаплинская Светлана 8 3
Мураховский Эдуард 38 3
Фишер Андрей 74 3
Ефёров Алексей 44 3
Волков Виктор 8 3
Сафрыгин Егор 37 3
Анкудинов Николай 19 3
Тыров Илья 29 3
Садовенко Илья 65 2
Лебедев Владимир 73 2
Михеев Дмитрий 40 2
Давыдкина Мария 2 2
Заянц Илья 46 2
Бычков Николай 11 2
Люкманов Степан 3 2
Нечипорук Алексей 12 2
Лебедева Ольга 20 2
Крупко Петр 6 2
Натрусов Артем 295 1
Шадаев Максут 1061 1
Чаркин Евгений 299 1
Паршин Максим 320 1
Бадалов Андрей 65 1
Вахмянин Иван 31 1
Бакунов Григорий 22 1
Холинов Андрей 18 1
Солопов Вячеслав 37 1
Смирнов Евгений 38 1
Ушаков Анатолий 42 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Касимов Денис 22 1
Горыня Кирилл 24 1
Шпак Василий 244 1
Агапкин Алексей 39 1
Кудашев Константин 13 1
Краснов Михаил 84 1
Козак Николай 177 1
Клявин Владимир 50 1
Мацыгин Юрий 48 1
Соловьев Сергей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 13
Европа 24416 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Украина 7683 1
Грузия 1258 1
Европа Западная 1484 1
Китай - Шанхай 792 1
Китай - Пекин - Beijing 1011 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Германия - Федеративная Республика 12797 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Ляонин - Шэньян 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1262 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 417 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8018 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 139 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 834 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4097 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2611 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6023 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2355 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3657 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4541 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2708 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 189 1
Молекула - Molecula 1074 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5200 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Forbes - Форбс 867 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
Gartner - Гартнер 3576 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
CNews AWARDS - награда 528 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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