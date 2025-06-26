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Соколов Павел
УПОМИНАНИЯ
Соколов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаплинская Светлана 8 3
|Мураховский Эдуард 38 3
|Фишер Андрей 74 3
|Ефёров Алексей 44 3
|Волков Виктор 8 3
|Сафрыгин Егор 37 3
|Анкудинов Николай 19 3
|Тыров Илья 29 3
|Садовенко Илья 65 2
|Лебедев Владимир 73 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Давыдкина Мария 2 2
|Заянц Илья 46 2
|Бычков Николай 11 2
|Люкманов Степан 3 2
|Нечипорук Алексей 12 2
|Лебедева Ольга 20 2
|Крупко Петр 6 2
|Натрусов Артем 295 1
|Шадаев Максут 1061 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Паршин Максим 320 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Вахмянин Иван 31 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Холинов Андрей 18 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Смирнов Евгений 38 1
|Ушаков Анатолий 42 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Касимов Денис 22 1
|Горыня Кирилл 24 1
|Шпак Василий 244 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Кудашев Константин 13 1
|Краснов Михаил 84 1
|Козак Николай 177 1
|Клявин Владимир 50 1
|Мацыгин Юрий 48 1
|Соловьев Сергей 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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