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Doma.ai ДОМА цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью


Платформа Doma.ai объединяет в одном интерфейсе все ключевые сервисы для управления инфраструктурой, инженерией и умными приборами жилых зданий: видеонаблюдение, домофонию, управление паркингом, контроль инженерных систем и  сценарии СКУД.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 18 503 826 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 18 503 826 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 18 503 826 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai 1
13.05.2025 В онлайн-систему Doma.ai интегрирован мониторинг инженерных систем дома от MasterSCADA 1
16.04.2025 На онлайн-платформе Doma.ai появился сервис автоматического учета энергоресурсов Enviro 1
01.04.2025 Цифровая платформа Doma.ai интегрировала видеонаблюдение сервиса «Мой Двор» 1
11.02.2025 ИИ в ЖКХ: за год число управляющих компаний, использующих искусственный интеллект, выросло в три раза 1
09.08.2024 Платформа Doma.ai интегрирована с 1С — новое решение СМАРТ-ЖКХ 1
17.07.2024 Россияне смогут оставлять заявки в лифтовые компании онлайн через платформу Doma.ai 1
29.03.2022 «Сбер» запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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