Doma.ai: цифровые УК получают платежи вовремя чаще на 14%

Doma.ai провели исследование, чтобы выяснить, как цифровизация влияет на работу управляющих компаний и взаимодействие с жителями. Исследование показало, что цифровые УК работают эффективнее: жители таких домов чаще оплачивают услуги вовремя, активнее участвуют в собраниях и реже обращаются в колл-центры. Своевременную оплату отметили 37% цифровых УК против 23% традиционных, а перегрузку колл-центров — лишь 19% против 78%. Жители «умных» домов чаще взаимодействуют онлайн — через мобильные приложения, личные кабинеты и чат-боты, что ускоряет обработку заявок и делает управление домом прозрачнее. На собраниях собственников цифровым компаниям почти в три раза чаще удается собрать кворум (39% против 15%), а большинство заявок решается без лишних звонков. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

В исследовании приняли участие 800 управляющих компаний из разных регионов России. Опрос проводился с 10 июля по 10 октября 2025 г.

Почему у цифровых УК оплата происходит вовремя

Из 800 опрошенных УК, 336 относятся к категории цифровых УК – они внедрили цифровые инструменты, такие как личные кабинеты, автоплатежи, мобильные приложения и чат-боты. Оставшиеся 464 работают преимущественно в традиционном формате.

По результатам исследования, 37% цифровых УК (124) отметили, что большинство их жителей оплачивают коммунальные платежи вовремя. Среди традиционных УК только 23% (107) отметили, что жители оплачивают коммунальные услуги вовремя. При этом суммарно 71% УК жалуются на задержку оплаты коммунальных платежей.

Где жители активнее участвуют в собраниях — в цифровых или традиционных УК

Цифровые инструменты повышают вовлеченность жителей. На ежегодных общих собраниях собственников жилья 39% цифровых УК (131) отметили, что довольны количеством участников. Среди обычных управляющих компаний ситуация другая: только 15% (69) респондентов сообщили о достаточной явке. Респонденты среди «умной группы» УК проводят онлайн-собрания и системно напоминают жителям о мероприятиях через приложение и рассылки, что повышает вовлеченность.

Как в УК поступают заявки

По данным исследования: одним из самых заметных эффектов цифровизации стало снижение нагрузки на колл-центры. Цифровые УК получают в четыре раза меньше звонков, чем компании, работающие по традиционной схеме. При этом 78% традиционных УК (362) отметили, что отдел поддержки перегружен обращениями жителей, тогда как среди цифровых компаний таких всего 19% (64).

«Когда у жителей есть личный кабинет, автоплатеж и мобильное приложение, оплата коммунальных услуг становится удобной и прозрачной. Современные технологии также делают взаимодействие жителей и управляющих компаний проще, а управление домом — предсказуемым. Мы, как ведущая платформа автоматизации жилого фонда в России, стремимся помогать отрасли переходить от отдельных решений к единой цифровой экосистеме ЖКХ», — сказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.